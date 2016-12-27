27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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Müslümanlar hakkında skandal açıklama!

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Almanya'da göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin kurucularından Lutz Bachmann, skandal olarak nitelendirilebilecek açıklamalara imza attı.
Müslümanlar hakkında skandal açıklama!
Müslümanlar hakkında skandal açıklama! Müslümanlar hakkında skandal açıklama! Müslümanlar hakkında skandal açıklama!

Almanya'da göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin kurucularından Lutz Bachmann, Başbakan Angela Merkel yüzünden son bir yılda 700 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini ve onların yerine yüz binlerce göçmenin geldiğini söyledi.

RİA Novosti'ye konuşan Bachmann "Yüzbinlerce Müslüman genç Almanya'ya geliyor ve ülkenin toplumsal sistemi için yük oluşturuyor. Bu arada bu gelenlerden hiçbirinin bu sisteme bir katkısı olmuyor. Geçen yıl Almanya'dan 700 bin orta sınıf, iyi eğitimli, vergisini ödeyen Alman vatandaşı gitti" ifadelerini kullandı.
 
Ülkeye gelen göçmenlerin yüzde 80'nin ya okuma yazma bilmediğini, ya da eğitim seviyelerinin çok düşük olduğunu belirten Bachmann ayrıca şunları söyledi: "Almanya'nın yeniden yaşanılabilir bir yer olması için belki de bir şeyler yapmalıyız. Giden 700 bin uzman ve vergi mükellefinin yerini göçmenler tutamaz."

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Müslümanlar hakkında skandal açıklama!Müslümanlar hakkında skandal açıklama!Almanya'da göç ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin kurucularından Lutz Bachmann, skandal olarak nitelendirilebilecek açıklamalara imza attı.
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