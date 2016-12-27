27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
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İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...

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Irak Başbakanı İbadi, Musul operasyonunu yorumladığı basın toplantısında, Irak ile Türkiye ilişkileirinin düzeldiği bilgisini verdi.
İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...
İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz... İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz... İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, düzenlediği basın toplantısında, Musul'da DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğünü belirten İbadi, "Teröre karşı yıpratıcı bir savaş yürütüyoruz. Musul'da güvenlik güçlerine karşı DEAŞ taaruzları azaldı." dedi.

ABD'Lİ KOMUTAN "2 YIL" DEMİŞTİ, İBADİ İSE "3 AY" DEDİ

DEAŞ'ın Musul'da hem sayı hem de donanım olarak zayıfladığını dile getiren İbadi, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend'in, "örgütün Irak’ta Musul’dan, Suriye’de de Rakka’dan temizlenmesinin iki yıl alabileceği" yönündeki sözlerine ilişkin soruya, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

"AMERİKAN ASKERLERİ OPERASYONDA OLMAYACAK"

"Musul'daki kara operasyonuna Amerikalı askerler katılacak mı?" sorusuna ise İbadi, "Bu asılsızdır. Irak ve Musul'da karada ülke güçleri dışında savaşan hiçbir güç yok." karşılığını verdi.

Irak'ta kaçırma olaylarının çoğaldığına da dikkati çeken İbadi, "Sivilleri kaçırma tehdidi terör tehdidiyle eş değerdir." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELDİ"

İbadi, Türkiye ile ilişkilerin düzeldiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in Haşdi Şabi ile ilgili açıklamasına ilişkin ise İbadi, "Bu açıklamalar Irak'ın iç işlerine karışmaktır. Suudi Arabistan sorunlarını bizden uzakta çözsün. Suudi Arabistan ile ilişkilerin geliştirilmesi rağbeti söz konusu." dedi.

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