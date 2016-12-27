27 Aralık 2016 Salı27 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:12İkindi 15:29Akşam 17:50Yatsı 19:17
    • 9°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 1°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 76.699 -0.43
  • Altın: 129,026 0.71
  • Dolar: 3,5229 0.34
  • Euro: 3,6842 0.41

Seyir halindeki araç alev aldı

»
Seyir halindeki araç alev aldı
Elazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Seyir halindeki araç alev aldı Seyir halindeki araç alev aldı Seyir halindeki araç alev aldı

Olay akşam saatlerinde Elazığ merkez Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Kaçar yönetimindeki 23 FE 494 hafif ticari araç, Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde iken, motor bölümünden alev yükseldi. Yangını fark eden sürücü Resul Kaçar, aracı sağa çekip, kendini dışarı attı. İhbar üzene gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Seyir halindeki araç alev aldıSeyir halindeki araç alev aldıElazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Kuraklık Muğla’da yaşamı durdurduKuraklık Muğla’da yaşamı durdurduMuğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlü kuraklığa dikkat çekmek amacıyla, vatandaşları ‘Mannequin Challenge’ yapmaya ve “#kuraklığadikkatçekiyoruz” hashtagi ile farkındalık kampanyasına destek vermeye davet etti.
Otopark değil savaş alanı!Otopark değil savaş alanı!Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, 5 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonuna yansıdı.
Hırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHırsızlar mahalleyi karanlıkta bıraktıHatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtınadan dolayı elektriklerin kesilmesini fırsat bilip trafonun kablolarını çalan hırsızlar, bir mahalleyi 5 gündür elektriksiz bıraktı.
Ev parasını dolandırıcılara kaptırdılarEv parasını dolandırıcılara kaptırdılarFatih'te işçi emeklisi Durmuş ile eşi Şerife Sarıahmet, ev almak için biriktirdiği parayı ve ziynet eşyaları, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.
Bursa'da feci olay!Bursa'da feci olay!Bursa'nın İznik ilçesinde, reklam tabelasının direğine bağlanan köpek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
  • Konya'da uçuşlar iptal21 Aralık 2016 Çarşamba 23:48
  • Beyoğlu'nda yangın!19 Aralık 2016 Pazartesi 05:39
  • Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü19 Aralık 2016 Pazartesi 01:05
  • İstanbul’da kar yağışıyla birlikte trafik durma noktasına geldi16 Aralık 2016 Cuma 22:55
  • Şizofreni hastası intihar etti14 Aralık 2016 Çarşamba 23:51
  • Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü tespit edildi13 Aralık 2016 Salı 23:12
  • Ankara’da feci kaza10 Aralık 2016 Cumartesi 22:07
  • Sakarya’da hastane karantinaya alındı05 Aralık 2016 Pazartesi 23:46
  • Esenler esnafı, bütün dövizlerini bozdurdu05 Aralık 2016 Pazartesi 22:06
  • 26 yıldır elektrik trafosu ile iç içe yaşıyor05 Aralık 2016 Pazartesi 22:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri