Süper Lig'de araya Gaziantepspor galibiyetiyle giden Beşiktaş, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. D Grubu 4. maçında rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a çıkardı.
Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş sakatlıktan dönen Anderson Talisca'nın 34. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, D Grubu'nda puanını 10'a çıkarırken konuk Boluspor 4 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ-BOLUSPOR: 2-0
Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Kerim, Talisca, Ömer
Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumaali, Burak, Umut, Tunahan, İsmail, Ozan
Gol: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu
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Beşiktaş turladı!
Süper Lig'de araya Gaziantepspor galibiyetiyle giden Beşiktaş, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. D Grubu 4. maçında rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a çıkardı.
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