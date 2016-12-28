28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan

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İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi’nde cezaevinden firar eden cinayet zanlısı Ali Uçaner, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı.
İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi’nde meydana geldi. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi’nden firar eden Ali Uçaner'in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli Ali Uçaner, jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki Ali Uçaner'in arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK

Antalya Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Denizli Cezaevi’nden firar eden cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

DENİZLİ’DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner’in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli’nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi’nde cinayete karıştığı belirlendi. 

Kasten adam öldürme suçundan aranan Uçaner’in tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber’i başından ve 2 el sırtından tabancayla vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca Uçaner’in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımları ve son paylaştığı kanatlı montaj fotoğrafı da dikkat çekti.

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