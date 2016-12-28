28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı

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Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı
Doğu Halep'in tahliye edilmesinin ardından Halep'e tamamen hakim olan Esed rejimi, şimdi de Şam kırsalındaki bölgelere saldırmaya başladı.
Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı

Şam'ın batı kırsalında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Barada Vadisi, şiddetli bombardımanın hedefinde. Şam'ın ana su kaynağının bulunduğu bölgede Halep'tekine benzer bir tradeji yaşanmasından endişe ediliyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi Halep il merkezini tamamen ele geçirmesinin ardından, Şam çevresinde kuşattığı bölgelere odaklandı. Esed ordusu ve Hizbullah, 6 gündür Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ne yoğun şekilde saldırıyor.

Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik bir alanı oluşturuyor.

Lübnan sınırına 12 kilometre mesafede Şam'ın merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Lübnan sınırına ise 12 kilometre uzaklıktaki Barada Vadisi, başkentin ana su kaynaklarından Ayn el-Fica pınarına da ev sahipliği yapıyor.

Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ne temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, Barada Vadisi'ne tüm giriş çıkışları kapatmıştı. Barada Vadisi'nde geçen çarşambaya kadar çatışma yoktu.

ETRAFI YÜKSEK DAĞLARLA ÇEVRİLİ

Barada Vadisi'nde bulunan Suk Vadi Barada, Kafr el-Avamid, Hüseyniye, Deyr Kanun, Kefr ez-Zeyt, Ayn el-Hadra, Besime, Deyr Makran, Ayn el-Fica ve Afra köylerini muhalifler kontrol ediyor.

Suriye'de başkent Şam'ın kırsalında muhaliflerin denetiminde kalan bölgeleri tamamen ele geçirmeye çalışan rejim, kentin su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Barada Vadisi'ne saldırı başlattı.

20 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rejim ve Hizbullah güçleri, Halep şehir merkezinin tamamını ele geçirmesinin ardından çarşamba günü Barada Vadisi'ne yoğun bir bombardıman başlattı. Saldırılarda çok sayıda asker ve silah kaybeden Suriye ordusu, ciddi ilerleme sağlayamadı. Çatışmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankı imha ettiği, 20 rejim askerini de öldürdüğü bildirildi.

Barada Vadisi'ne havan toplarıyla, topçu ateşi ve varil bombalarıyla saldıran rejim ve Hizbullah, dün 4 sivilin ölümüne, onlarca kişinin de yaralanmasına neden olurken, Esed rejimi ordusuna ait helikopterler bölgeye klor gazı içerikli varil bombası attı.

ESED REJİMİ BÖLGEDE 'ZORUNLU GÖÇ' POLİTİKASI İZLİYOR

Bölgede bulunan medya aktivisti Radvan Ali Başa, rejim ve Hizbullah'ın saldırılarında çarşamba gününden bu yana 30 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

"Vadiye 80'e yakın varil bombası ve yüzlerce füzeyle saldırıldı. Bu bölgede çatışmazlık vardı, ama rejim ihlal etti. Esed şimdi de ateşkes değil, Barada Vadisi'ndeki insanları tehcir etmek istiyor. Bölge insanları beldelerinden çıkmak istemiyor" diyen Ali Başa, rejimin en fazla Besime ve Ayn el-Fica köyüne saldırdığını dile getirdi.

Deyr Kanun, Hüseyniye, Kafr ez-Zeyt köylerinin de füze saldırılarına maruz kaldığını ifade eden Ali Başa, rejimin saldırılarında Şam'a Ayn el-Fica pınarından su taşıyan kanal ve havuza varil bombalarının isabet ettiğini kaydetti.

Başa, saldırılarda 2 caminin de vurulduğunu, Besime'deki büyük hastanenin hizmet dışı kaldığını, sağlık hizmetlerinin küçük sağlık merkezlerinde verilmeye çalışıldığını belirtti.

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