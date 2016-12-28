28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 76.699 -0.43
  • Altın: 128,968 0.66
  • Dolar: 3,5229 0.34
  • Euro: 3,6842 0.41

Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti!

»
Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti!
Aydın'da bir memur, evlenme teklifini kabul etmeyen kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti.
Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti! Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti! Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti!

 

Aydın'ın Germencik ilçesinde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenme teklifini geri çeviren meslektaşı 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında bulundu.

Germencik Adliyesi'ndeki ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti: Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor. Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyanet'ten Cumhuriyet tarihinde bir ilkDiyanet'ten Cumhuriyet tarihinde bir ilk‘Cemaat ve tarikat buluşmaları’nda, Doğu ve Güneydoğu’daki medrese ve tarikat temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet, katılımcılara FETÖ hakkında ne düşündüklerini sordu.
İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağacak!İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağacak!Meteoroloji Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, İstanbul’un yeni yıla kar yağışı altında gireceğini açıkladı.
FETÖ'nün dizi ve reklamları komisyon raporundaFETÖ'nün dizi ve reklamları komisyon raporundaDarbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda, FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan dizi, film, reklam ve afişler incelendi.
Sözleşmeli imamlar geliyorSözleşmeli imamlar geliyorSözleşmeli 4 bin 800 imam-hatip için stajyer imamlık uygulaması hayata geçirildi.
İngiltere'yi Türkiye korkusu sardıİngiltere'yi Türkiye korkusu sardıİngiliz The Economist dergisi 3. Havalimanı'nın da açılmasıyla İstanbul'un havayolu taşımacılığında iki yıl içinde dünya liderliğine yükseleceğini yazdı
40 yıllık FETÖ alçaklığının belgeleri40 yıllık FETÖ alçaklığının belgeleriTBMM darbe komisyonu çalışmalarını tamamlayarak taslak rapor çıkardı. Bin sayfalık raporda küresel bir tehdit olan FETÖ’nün tüm hainlikleri tek tek anlatıldı.
  • El Bab'da '3T' taktiği28 Aralık 2016 Çarşamba 08:25
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:14
  • Kız arkadaşını FETÖ'cü diye ihbar etti!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:13
  • Diyarbakır'da büyük operasyon!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:08
  • İşte Antalya'da jandarma ateş açan saldırgan28 Aralık 2016 Çarşamba 07:51
  • Diyarbakır'da büyük operasyon!28 Aralık 2016 Çarşamba 07:48
  • ABD'den PKK'ya uyarı: Çekilin27 Aralık 2016 Salı 23:49
  • Çok konuşulan madde iptal edildi27 Aralık 2016 Salı 22:32
  • İbadi'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz...27 Aralık 2016 Salı 22:02
  • Müslümanlar hakkında skandal açıklama!27 Aralık 2016 Salı 21:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri