28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!

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Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!
Galatasaray'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.
Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı! Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı! Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!


Hollanda Milli Takımı'nda 2012-2014 yılları arası birlikte çalıştığı Louis Van Gaal hakkında konuşan Wesley Sneijder, "Her zaman Van Gaal'in teknik ve taktik açısında en iyi antrenör olduğunu söylemişimdir. Onunla birlikte harika zamanlar geçirdik" ifadelerini kullandı.
 
Van Gaal ile sorunlar yaşadığını itiraf eden Hollandalı 10 numara, "Saha dışında bazı sorunlar yaşadık. Kişisel görüşmelerde gerçekleşen saha dışı olaylarıyla ilgili bazı problemler oldu" şeklinde konuştu.


 
Hollanda Milli Takımını 2003'ten beri formasını giyen Wesley Sneijder, 126 maçta 30 gol attı.

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