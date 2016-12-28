İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladı

Osmanlıspor maçında Serdar Aziz’in sakatlanması ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması Galatasaray’ın stoper arayışlarına hız vermesine neden oldu. Fair Play sebebiyle pahalı transflerden kaçınan sarı kırmızılı kulüp Gençlerbirliği’nde gösterdiği performansla takdir toplayan Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 1,2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.



Ahmet Çalık’ın da sarı kırmızılı kulüpte forma giymek istediği öğrenildi.



“Parayı veren düdüğü çalar”



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, başarılı stoper Ahmet Çalık’ın transferi hakkında Radyospor’dan Özgür Sancar’a konuştu. İlhan Cavcav, ‘parayı veren düdüğü çalar’ diyerek transfer için müzakere edeceklerini söyledi.



Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık’ın bonservis bedelini de açıkladı: “Ahmet Çalık için 5 milyon Euro istiyoruz.”

