TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.12.2016 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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