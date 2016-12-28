PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 27.12.2016 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

