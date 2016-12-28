28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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El Bab'da '3T' taktiği

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El Bab'da '3T' taktiği
Fırat Kalkanı’nda sıra El Bab sokaklarının DEAŞ’tan temizlenmesine geldi. Bölgede '3T' taktiği uygulanacak.
El Bab'da '3T' taktiği El Bab'da '3T' taktiği El Bab'da '3T' taktiği

Güvenlik uzmanları daha önce Nusaybin, Cizre ve Sur’da uygulanan 3T taktiğinin El-Bab’da da uygulanacağını söylüyor: Tank, top, tosun.

Bugüne kadar 40 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı operasyonunda en önemli cephelerden biri olan El Bab’da TSK desteğinde ilerleyen ÖSO büyük gelişme kaydetti. Kent tamamen kuşatıldı, sıra sokak çatışmalarına geldi. DEAŞ militanlarının her yeri bubi tuzaklarıyla çevirdiği sokaklarda ÖSO güçlerinin ve Türk askerinin son derece dikkatli ilerlemesi gerekiyor. Bu nedenle bölgeye yeni zırhlı ve askeri birlikler yönlendirildi. Ayrıca operasyon sırasında gereken ekipmanlar da naklediliyor. Meskun mahal çatışmalarından önceki son hazırlıklar tamamlanıyor.

SOKAK SOKAK ÇATIŞMA

Güvenlik uzmanları ise El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesi sırasında Nusaybin, Cizre, Sur ve Şırnak’ta uygulanan taktiğin uygulandığına dikkat çekip bu taktiğe 3T adını veriyorlar. 3T’nin açılımı ise “Tank, top ve tosun.” Meskun mahal çatışmalarında tank, çevre güvenliği ve teröristlerin baskı altına alınmasında kullanılıyor. Top ise ZMA adı verilen zırhlı muharebe aracının üzerinde bulunan doçka tarzı bir silah. Bu silah da sokak çatışmalarında büyük üstünlük sağlıyor.

ZIRHLI KEPÇE SAHNEDE

Uzmanlar en kritik aracın ise güvenlik güçlerinin ‘Tosun’ adını verdikleri zırhlı kepçeler olduğunu söylüyor. Güvenlik uzmanları zırhlı kepçelerin özellikle sokaklarda yolun altına döşenen EYP’lerde çok etkili olduğu belirtiliyor. Zırhlı oldukları için açılaş ateşlerden etkilenmiyor ve yolları kazarak gittiği için EYP’lerin etkisini azaltıyor.

158 HEDEF VURULDU 13 DEAŞ’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 126. gününde 13 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken 2 muhalif ise şehit oldu. İstihbarat birimleri ve İHA’lar tarafından belirlenen DEAŞ’a ait 158 barınma alanı, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri kullanılmaz hale getirildi.

TSK’nın kuşatması altında olan El Bab için Kayseri 1’inci Komando Tugayı’ndan 500 komando daha sevk edildi. Kuzey ve batı yönünde kente sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde.

Vatan

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