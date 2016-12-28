Sözleşmeli imamlar geliyor

Dört ay boyunca uygulama yapacak stajyer imamlar, başta FETÖ olmak üzere din kisvesi altındaki ihanet çetelerine karşı bilinçlenecek.Kurs sonunda yazılı ve sözlü sınava girecek olan imamlardan 70 puan alanlar göreve başlayacak. Stajyer imamlar, çeşitli illerde belirlenen 30 noktada Diyanet'in alanında uzman personelleri tarafından 610 saatlik eğitime tabi tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, vereceği eğitimlerde stajyer imamları, başta FETÖ olmak üzere, din kisvesi altındaki ihanet çetelerine karşı bilinçlendirecek.

YAZILI SÖZLÜ MÜLAKAT



Eğitim sırasında güncel konular da işlenecek, konferanslar verilecek ve belgeseller seyrettirilecek. İmamlar, yıkıcı ve bölücü her türlü unsura karşı uyarılacak. Eğitim sonunda stajyer imamlara yazılı-sözlü mülakat yapılacak. İmamlardan girdikleri yazılı sınavdan en az 70 puan almaları istenecek.

YENİ ŞAFAK