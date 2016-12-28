28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi!

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Hollanda'nın güneyindeki Weert kentinde Kuzey Afrika kökenli 20 sığınmacıya, halkı rahatsız ettikleri gerekçesiyle ev hapsi verildi.
Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi!
Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi! Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi! Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi!

Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi ile sığınmacı avukatları uygulamaya "çirkin ve hukuk dışı" olarak değerlendirerek, ev hapsi uygulamasına tepki gösteriyor.

"BAŞKA SEÇENEK KALMADI"

Belediye Başkanı Heijmans ise, "ev hapsinden başka seçeneği kalmadığını" belirterek sığınmacıları suçladı. Heijmans, Kuzey Afrika kökenli 20 kişilik gruptan en az 5'inin geçen hafta soygun ve hırsızlıktan gözaltına alındığını söyledi.

Belediye Başkanı, bu grubun sürekli kavga edip, kaba davranışta bulunduğunu ve sokaklara tükürerek halkı rahatsız ettiğini savundu. Heijmans, "Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar" diye tanımladığı sığınmacı grubunun kendisine başka seçenek bırakmadığını savundu.

Bu nedenle Kuzey Afrikalı grubun, sığınma merkezinden çıkışını yasakladı. Sığınmacılar, günde üç kez merkezin güvenlik görevlilerine bildirimde bulunacak.

SADECE BİR SAATLİK İZİN

Afrika kökenli sığınmacılar, sadece gündüz 13:00 - 14:00 arası süper market alış verişi ya da doktor kontrolü için sadece 1 saatliğine dışarıya çıkabilecekler. Olaylara karıştığı belirtilen sığınmacı grubunun bu 1 saatlik izinden de yararlanamayacağı açıklandı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi ile sığınmacı avukatları, belediyenin kararına tepkili. Kamu Düzeni ve Güvenliği Merkezi'ınden yapılan açıklamada, herhangi bir mahkeme kararı olmadan kişilerin özgürlükten yoksun bırakılamayacağı vurgulandı.

ANAYASAYA AYKIRI SAVUNMASI

Sığınmacı avukatları da ev hapsi kararının, Hollanda Anayasası'na aykırı olduğuna işaret etti. Belediye Başkanı Jos Heijmans ise, eleştirileri umursamadığını belirtti. Heijmans'a göre, halka rahatsızlık veren grup güvenli ülkelerden geliyor ve sığınma hakkı talep edecek bir nedenleri yok. Heijmans, bu nedenle Kuzey Afrika kökenli grubun bir an önce sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu.

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