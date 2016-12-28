28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 6°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 76.699 -0.43
  • Altın: 128,968 0.66
  • Dolar: 3,5229 0.34
  • Euro: 3,6842 0.41

En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL

»
En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL
2017’de vergi ve harçlarda ortalama yüzde 3.83 artış yaşanacak. En düşük MTV 68, en yükseği 23 bin 586 lira, 6 yıllık pasaport harcı 115.9 lira, alkollü araç kullananın cezası ise 876 lira olacak.
En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL

 

Cep telefonu, emlak, çöp vergisi, trafik cezası, pasaport, ehliyet, noter harçları, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi birçok vergi ve harç yüzde 3.83 oranında arttı. Motorlu taşıtlardan 2017'de alınacak vergi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23 bin 586 liraya yükselecek. Cep telefonlarından alınan Özel İletişim Vergisi 47. 7 lira olacak.

KEMERİ UNUTMAYIN

6 aylık pasaport harcı 115.9, 1 yıllık 169.5, 3 yıldan fazla sürelilerde 553.4 lira olacak. Ehliyet harcı B sınıfı için 418.3 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilkinde 876 lira, ikincisinde ise bin 99 lira ceza kesilecek. Emniyet kemeri takmayanların cezası ise 96.5 lira olacak.

EMLAK DA ARTTI

Yeni yılda fatura, fiş kesmeyen 210 lira ceza ödeyecek. Emlak Vergisi'nde de yeniden değerleme oranında artışa gidildi. 2016'da 175 bin lira emlak vergisi yüzde 3.83 artışla 181 bin 702 lira vergi değerine sahip olacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu.

TAHVİL GELİRLERİNE İNDİRİM

Yeni yıldan itibaren menkul kıymet sermaye gelirleri için yüzde 38.19 indirim uygulanacak. 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilmiş olanlardan 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları bu indirim oranı uygulanarak beyan edilecek.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TLEn yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL2017’de vergi ve harçlarda ortalama yüzde 3.83 artış yaşanacak. En düşük MTV 68, en yükseği 23 bin 586 lira, 6 yıllık pasaport harcı 115.9 lira, alkollü araç kullananın cezası ise 876 lira olacak.
Süte 30 ay sonra zamSüte 30 ay sonra zamÇiğ süt fiyatlarına 30 ay aradan sonra zam geldi. Çiğ sütün litre fiyatı 1 lira 21 kuruşa çıktı.
İşte yeni gelir vergisi oranlarıİşte yeni gelir vergisi oranlarıYeni gelir vergisi oranları belli oldu. 2017 yılında aylık brüt geliri 2 bin 500 lira olan vatandaşlar, bu gelirin 5 bin 350 lirasını gelir vergisi olarak ödeyecek.
EPDK'dan doğalgaz kararı!EPDK'dan doğalgaz kararı!Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), gelecek yıl için doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırının, 2015 için belirlenen 75 bin metreküp seviyesinde devam etmesi kararlaştırıldı.
Altında son durum ne?Altında son durum ne?Altın, son düşüşlerin abartılı olduğu ve fiziki alımları getirebileceği görüşü ile yükseldi.
Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle!Hükümetten kiracıları sevindirecek hamle!Hükümet gayrimenkulde önemli değişikliklere gidiyor. Düşük fiyata ev kiralayacak ve parsel bazında yoğunluk artışını yasaklayacak.
  • EPDK’dan bir ilk, doğalgaz ihalesi TL üzerinden yapıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:00
  • Dünya devi şokta! Kara listeye alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 16:50
  • Asgari ücretle çalışanları gözü bu haberde! 3 gün sonra...26 Aralık 2016 Pazartesi 16:00
  • Başbakan Yıldırım: Çalışınca oluyor, durmak yok yola devam26 Aralık 2016 Pazartesi 14:45
  • Zorunlu oluyor! Çakmaklar 10 saniyede sönecek26 Aralık 2016 Pazartesi 14:45
  • Merkez Bankası'ndan kritik dolar kararı!26 Aralık 2016 Pazartesi 13:30
  • 5 dakikada 4 radar cezası yedi26 Aralık 2016 Pazartesi 10:53
  • Türkiye'den bir Rusya hamlesi daha!26 Aralık 2016 Pazartesi 08:55
  • Şimşek'ten seferberlik vurgusu26 Aralık 2016 Pazartesi 08:35
  • Vergide nakit yerine kart dönemi26 Aralık 2016 Pazartesi 08:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri