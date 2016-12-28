28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Emrah serveti reddetti

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Emrah serveti reddetti
Yılbaşında Özbekistan’da sahneye çıkması için 750 bin TL teklif edilen sanatçı, ailesiyle birlikte zaman geçireceğini belirterek teklifi elinin tersiyle itti.
Emrah serveti reddetti Emrah serveti reddetti Emrah serveti reddetti

‘Aşk ve Mavi’ dizisinde rol alan Emrah, yeni yıldaki ücretiyle Tarkan’ı geride bıraktı! 11 yıla yakındır yılbaşında sahnede yer almayan Emrah, bu yılda konser orucunu bozmamaya karar verdi. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emrah'a, Özbekistan'daki bir otelden yılbaşı akşamı sahne alması için 750 bin TL'lik teklif geldi. Ancak ünlü isim, buna kayıtsız kaldı. 2017'yi ailesiyle karşılamak isteyen sanatçı, rekor ücreti elinin tersiyle itti. Özel bir kanalda yeni yılda sahne alacak olan Tarkan ise 600 bin TL'ye el sıkışmıştı. Emrah böylelikle alacağı ücretle Megastar’a fark attı. 

Tarkan'a rekor fark! 

Emrah, aldığı ücretle de Tarkan’ı geçti. Yılbaşı gecesi özel bir kanalda sahne alacak Tarkan 600 bin TL alırken Emrah'a 750 bin TL teklif edildi.

 

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