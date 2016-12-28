İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağacak!

Meteoroloji Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, İstanbul’un yeni yıla kar yağışı altında gireceğini açıkladı.

Türkiye’nin, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtilirken, meteoroloji yetkilileri İstanbul’da perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle kar yağışının görüleceğini açıkladı.

İstanbul’un yeni yıla kar yağışı altında gireceği bilgisini veren Meteoroloji Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Uçar; “Son tahminlere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava İstanbul’u da etkisi altına alacak. Kent genelinde Perşembe gününden itibaren 3 gün süreyle kar yağışı bekliyoruz. Beklediğimiz kar yağışı, Perşembe Sabah saatlerinde kendini gösterecek ve Cuma, Cumartesi aralıklarla devam edecek. İstanbul’da ortalama kar kalınlığının 100 metre ve üzerindeki bölgelerde 10 santimetreyi geçmesini tahmin ediyoruz. Özellikle esenler, Arnavutköy, Aydos, Alemdağ gibi bölgelerde kar kalınlıkları 15-20 santimetreye ulaşabilir. Sahil kesimlerinde ise yoğun kar kalınlıklarının oluşmasını beklemiyoruz. Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri megakent genelinde gündüz 1-2 derece olmasını beklediğimiz sıcaklık değerlerinin, akşam ve gece saatlerinde sıfırın altına düşmesini öngörüyoruz. Özellikle sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz.”

Milliyet