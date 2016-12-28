28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı

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Afganistan'ın başkentindeki kalabalık bir bölgede kendini havaya uçuran intihar saldırganı, patlamaya yol açtı. Saldırıda milletvekili yaralandı, koruması öldü.
O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı
O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir intihar saldırganı kendini havaya uçurdu.

Kalabalık bir bölgede gerçekleşen saldırının hedefinde milletvekili Fakuri Behishti vardı. Patlamada milletvekili yaralandı, koruması öldü.

Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde başka can kayıplarının da olduğunu bildiriyor.

Son aylarda şiddetin yeniden tırmanışa geçtiği Afganistan'da, geçen hafta da bir milletvekili canlı bomba saldırısına hedef olmuştu. Patlamada yedi kişi yaşamını yitirmişti.

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