28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Çeşme'de sahil siyaha büründü

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Çeşme'de karaya oturan gemiden sızan yaklaşık 50 ton yakıt cennet sahilleri cehenneme çevirdi.
Çeşme'de sahil siyaha büründü
Çeşme'de sahil siyaha büründü Çeşme'de sahil siyaha büründü Çeşme'de sahil siyaha büründü

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme’de kayalıklara oturan gemiden denize sızan yaklaşık 50 ton yakıtın Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, en çok Paşalimanı’nı etkileyen yakıtı temizlemek için canla başla çabalıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, çevre faciasına neden olan kaza Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis toplantısında da gündeme geldi. EBSO üyesi emekli deniz subayı Nedim Anbar, yakıtın körfeze yayıldığını belirtti.

Gemi kaptanının görev yerini terk edip otomatik pilota bağlamış olabileceğini savunan Anbar, “Balıkçılar, geminin kayalıklara gittiğini görünce uyarmak için el kol işareti yapmışlar ama rota değişmemiş. Şahsi kanaatim; kaptanın gemiyi otomatik pilota alıp görev yerini terk etmesi kazaya neden oldu” dedi.

Kazaya çok geç müdahale edildiğini de savunan Anbar “Yetkililer, denizin 2 ayda temizleneceğini söylüyor. Belki yüzey temizlenir ama zeminin bu kadar kısa sürede temizlemesi mümkün değil. Çeşme’de turizm çok olumsuz etkilenecektir” diye konuştu.

Habertürk

 

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