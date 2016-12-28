28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş

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FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş

 

FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının işlendiği görüldü. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçı polisin de, Rus Büyükelçi'ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor.

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV SUİKASTI İLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor. Bu sırada suikastçı, büyükelçinin içeceğine zehir katıyor. Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs, çantasındaki silahı suikastçıya teslim ediyor. Suikastçı, büyükelçiye doğru ilerlerken, korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor. Suikastın engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ile birebir örtüşüyor.

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