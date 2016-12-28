28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı

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Denizli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında süt firmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.
Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı
Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde Acıpayam İlçesi'nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı süt fabrikasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Türkiye'nin alanında dördüncü büyük şirketi olan kuruluşun yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur'un da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ve fabrikanın idari bölümünde de aramalar yapıldı, bulunan delillere el kondu. 

Gözaltına alınanlar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 20 kişiden aralarında firmanın patronlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı. Mahkeme şirketin yönetim kurulu başkanı  Nevzat Serin, yönetim kurulu üyeleri Ayhan Batur, Mehmet Ali Özkan ile Tümay Çalışkan, Suat Hamit Salmaşır, Salih Bilgin, Onur Nayman, Mustafa Bağcı, Metin Tural, Mekke Yassıkaya, Mehmet Uysal, Hüseyin Aktürk, Harun Ekinci, Fatih Dikbakan, Erkan Altındal, Ali Rıza Işık, Alie Öztürk, Eren Yazıcıoğlu ve HASAN Hüseyin Pekdemir'i tutukladı. Tutuklanan yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, cezaevine götürülürken, "Şirketi batıranlar kına yaksın" dedi. 

Tutuklanan kişilerin arasında TÜBİTAK'tan böcek davası nedeniyle ihraç edilen kişilerin de bulunduğu belirtildi. Şirket yönetiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen 3 kişiyi, finans ve insan kaynakları ile İstanbul bölümlerinin başına getirildiği iddia edildi. Ayrıca şirket üzerinden yurt dışına FETÖ'ye nakit para aktarıldığı ileri sürülürken, aynı adreste başka bir şirketin kurulu olduğu ve Angola'da faaliyet gösterdiği, şirket yöneticilerinin örgütün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock'u da kullandıkları iddia edildi. 

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