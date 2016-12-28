28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 7°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 76.793 0.12
  • Altın: 129,866 0.70
  • Dolar: 3,5314 0.24
  • Euro: 3,6969 0.34

Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi

»
Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını, Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi.
Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi

 

Devre arasında takıma transfer yapmayı planlayan ve arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine eski futbolcusu geldi.

Galatasaray, Serdar Aziz'in sakatlığı ve Aurelien Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle ara transfer döneminde ilk hedefini stoper olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, ilk etapta bu mevkiye tecrübeli bir isim takviye etmek için kolları sıvadı ve teknik kadronun talebi doğrultusunda masaya gelen ilk isim Yalçın Ayhan oldu.

G.SARAY'DA 2. DÖNEMİNİ GEÇİREBİLİR

Galatasaray, ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'de performansı ile milli takıma kadar yükselen 34 yaşındaki stoper için, önümüzdeki günlerde Başakşehir ile temasa geçmeyi planlıyor. 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması giyen Yalçın Ayhan, transfer gerçekleşirse sarı-kırmızılılarda 2. dönemini yaşayacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Kasımpaşa'da oynadığı 2014'te Beşiktaş ile anlaşan ve kampa bile katılan Yalçın Ayhan, siyah-beyazlıların transferden vazgeçmesi sonrasında bu transferi gerçekleştiremedi. Sonrasında Başakşehir ile anlaşan Yalçın, Türk futbolunun en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.

TT ARENA'DA GALATASARAY'A GOL ATTI

Başakşehir'de 3. sezonunu geçiren tecrübeli stoper, geçen sezon 34 maçın tamamında oynadıktan sonra, bu sezon da takımın değişmezlerinden oldu ve 17 maçta 1246 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ı Arena'da 2-1 mağlup ettikleri mücadelede bir gol atan Yalçın'ın bir de asisti bulunuyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdiGalatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdiDevre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını, Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi.
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cezaPFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cezaTürkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi
Sivas 3 attı 3 aldıSivas 3 attı 3 aldıZiraat Türkiye Kupası F Grubu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor'u 3-1 yendi.
İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladıİlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladıGençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’da Ahmet Çalık’ın Galatasaray’a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi'den Samuel Eto'o açıklamasıAhmet Nur Çebi'den Samuel Eto'o açıklamasıBeşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!Galatasaray'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.
  • Gaziantepspor kafilesi kaza geçirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 08:24
  • Şenol Güneş: İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak28 Aralık 2016 Çarşamba 08:23
  • Beşiktaş turladı!27 Aralık 2016 Salı 22:38
  • Beşiktaş, Ryan Babel'i resmen kadrosuna kattı27 Aralık 2016 Salı 16:50
  • Galatasaray'da Retro formalar satışa çıkıyor27 Aralık 2016 Salı 16:35
  • Galatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!27 Aralık 2016 Salı 16:20
  • İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu27 Aralık 2016 Salı 16:05
  • Song'u köpeği kurtarmış!27 Aralık 2016 Salı 15:50
  • Fırtına sessizliğe gömüldü!27 Aralık 2016 Salı 15:35
  • Galatasaray mutlu sonu istiyor!27 Aralık 2016 Salı 15:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri