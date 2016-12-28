Beşiktaşlıların Orman'a Lens isyanı

Fenerbahçe formasıyla oynadığı futbolla Süper Lig’i sallayan ve Trabzon maçında taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jeremain Lens, konusunda Beşiktaş büyük pişmanlık yaşıyor.

SEZON BAŞINDA İŞ İMZAYA KALMIŞTI

Sezon başında Sunderland ile Hollandalı futbolcunun kiralanması konusunra konusunda el sıkışan ve hatta F.Bahçe’nin alamadığı satın alma opsiyonunu bile alan siyah-beyazlılar, oyuncu ile anlaşıp işi sadece imzaya bırakmıştı.

Ancak Samir Nasri’nin gündeme alınmasıyla birlikte Lens’i ikinci plana alan yöneticiler, Nasri’nin işi uzatması son dakikada Sevilla’ya gitmesiyle Lens’i de F.Bahçe’ye kaptırdı.

ORMAN DA PİŞMAN OLDU

İşte o Lens’in bu sezon ortaya koyduğu süper futbol, Beşiktaşlılar’da büyük bir pişmanlığın yaşanmasına neden oldu.

Özellikle kongre üyeleri, Trabzon-F.Bahçe maçının ardından ardından siyah-beyazlı yöneticilerin ve hatta başkan Fikret Orman’ın telefonlarını mesaj yağmuruna tuttu.

Gönderilen mesajlarda, Lens’in nasıl kaçırıldığına yönelik sitemlerde bulunulurken, “Bir Nasri’nin peşine gittiniz Lens gibi bir futbolcuyu kaçırdınız. Adam harika oynuyor. Keşke biz alsaydık” şeklinde ifadeler kullandılar.

Öte yandan, Orman da gelen bu mesajlar sonrası pişmanlık yaşadı.