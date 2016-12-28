28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Ergun Kaftancı’dan Bahçeli’yi kızdıracak sözler

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Muhalif ülkücü yazarlardan Ergun Kaftancı, Devlet Bahçeli ve etrafındaki isimleri eleştireyim derken, hakaret etti: “Erdoğan'ı tek adam yapmak görevi Devlet Bahçeli ile etrafındaki dangalaklara mı kaldı.”
Ergun Kaftancı’dan Bahçeli’yi kızdıracak sözler
Ergun Kaftancı’dan Bahçeli’yi kızdıracak sözler Ergun Kaftancı’dan Bahçeli’yi kızdıracak sözler Ergun Kaftancı’dan Bahçeli’yi kızdıracak sözler

Devlet Bahçeli muhalifliğiyle bilinen Yeniçağ gazetesinin yazarlarından Ergun Kaftancı, “Akşener yanılmaz” başlıklı yazısında Bahçeli’nin Başkanlığa destek vermesini eleştirirken “Erdoğan'ı tek adam yapmak görevi Devlet Bahçeli ile etrafındaki dangalaklara mı kaldı” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi kimliği öne çıkan bir yazar olan Ergun Kaftancı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“MHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladığı andan itibaren Devlet Bahçeli'nin uğraş alanına giren Meral Akşener'in, MHP'li vekillerle başkanlık sistemine karşı çalışmalar yaptığını Orhan Uğuroğlu arkadaşımızın yazısından öğrendik...

      Anlaşılan MHP Grubunun neredeyse tamamı, birkaç yalaka cambazın dışında "Anayasa değişikliğine hayır" diyecek...

      Tabii sadece onlar değil; başkanlık sistemini kişiyi diktaya taşıyacak yol ve yöntem sayan her yurttaş da hayır oyu kullanacak.

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      Nitekim araştırma şirketleri, değişikliğe evet diyeceklerin ancak yüzde 38 civarında olduğunu açıkladı. Bu oran başkanlığın reddedileceğini gösteriyor.

      * * *

     

 Meral Akşener, milliyetçi ülkücü hareketin yılmayan mensuplarından biri. Siyasal tespitlerinde hiç yanılmıyor. Devlet  Bahçeli ve etrafındakilerin milliyetçi ülkücü çizgiden saptıklarını söylediğinde köpüren çok oldu...

      Düşüncesiz herifler...

      

Çizgiden sapmayan insanın AKP'nin dümen suyunda ne işi var; Erdoğan'ı tek adam yapmak görevi Devlet Bahçeli ile etrafındaki dangalaklara (*) mı kaldı!

      Bu gidişi, yanlış hatırlamıyorsam Akşener de, tüzük kurultayında dile getirdi, "Bunlar AKP yolunda" dedi. Genel merkezdeki dangalaklar da bunun üzerine Akşener'in biletini kestiler...

      Devran, siyasette de değişir; partideki milliyetçi ülkücü unsurların biletini kesenler de günü geldiğinde kargoya verilir, toptan postalanır! 

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(*) Hakaret değil; sözlük anlamı, düşüncesiz insan”

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