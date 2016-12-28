15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, MHP Genel Merkezi'ndeki esrarengiz adamı gündeme getirdi.

BAHÇELİ'Yİ TESLİM Mİ ALACAKTI?

O gece orada bulunan bir partilinin kendisine anlattıklarını köşesine taşıyan Acet, MHP'ye gelen adamın darbe olduktan sonra Bahçeli'yi teslim almak için görevlendirilmiş birisi olabileceğini yazdı. Sözü daha fazla uzatmıyor ve Acet'in yazısının ilgili bölümüne yer veriyoruz:

"Herkes Genel Başkan'ın makam odasının bulunduğu katın özel kaleminde toplandı. Bahçeli vakitlice darbeye karşı çıkıp, safını belli etmiştir. O sırada orada bulunan herkes, bu bilgiye sahiptir.

"KİMSENİN GÖRMEDİĞİ BİR ADAM PEYDAH OLMUŞTUR"

Ancak, darbenin başarılı olmayacağının anlaşılacağı saatlere henüz gelinmemiştir. Ancak o sırada, makam odasının özel kaleminde daha önce kimsenin görmediği bir adam peydah olmuştur.

Bu adamı ne kimse tanımaktadır, ne de partide herhangi bir görevinin olup olmadığı bilinmektedir. Ancak, ilk başta orada bulunanların aklına, memleketin içinde bulunduğu nazik durum nedeniyle bu adamın kim olduğunu sorup soruşturmak da gelmemişti.

“MERAK ETMEYİN GELDİKLERİNDE 'BAHÇELİ BENDE' DİYECEĞİM”

Özel kalemde 40 yıldır oraya girip çıkan birisiymiş gibi davranışlar sergileyen bu esrarengiz adamla, partinin önde gelen isimlerinden biri az önce asansörde karşılaşmıştı.

Adam, Bahçeli'nin yakın kurmayına ismiyle hitap ettikten sonra, dışarıdan gelen F-16 gürültülerini kast ederek “Merak etmeyin bu üstümüzden uçanlar Türkmen çocukları” der.

Herhangi bir MHP'linin kulağına hoş gelecek bir cümle bu, değil mi? Tabi, o saat itibariyle Bahçeli'nin darbeye karşı net bir tutum aldığı partililer tarafından da bilindiği için, bu sözlere itibar eden olmaz.

Ancak 'münasebetsizlik' özel kalemde de devam etmektedir. Herkesin aklında darbe gerçekten savuşturulabilecek mi kaygısı/sorusu var iken, O adamın dünyası başka bir şey ile meşguldür.

'DEVLET BEY BENDE' DİYECEĞİM

“Merak etmeyin!” diye ortaya atılır önce. Orada bulunanları yatıştırmak isteyen bir kurtarıcı edasıyla. “Buraya geldikleri zaman onlara 'Devlet Bey bende' diyeceğim” diye devam eder.

O gün orada bulunan ve bana bunları anlatan bir partilinin ifadesiyle, “O akşam darbeci bir tim, Bahçeli'yi teslim almak üzere MHP Genel Merkezi'ne gelecek, güya bu adam da 'Bahçeli bende' diyerek onları geri gönderecekti.”

Hikayenin nasıl bittiğini biliyor musunuz? Aynı kişi aynı lafları ikinci defa edince, birkaç partili öfkeyle yerlerinden kalkıp bu esrarengiz adamı, özel kalemden kovalıyorlar.

Ama şimdi “Acaba doğru mu oldu? Yapılan doğru muydu?” diye bir soru var orta yerde. Acaba, “Darbeciler gelirse Bahçeli bende deyip onları geri göndereceğim” diyen adam, gerçekten münasebetsizin teki miydi? Yoksa, darbe olduktan sonra MHP Genel Başkanı'nı teslim almak için görevlendirilmiş birisi miydi diye."