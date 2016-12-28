28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 77.294 0.78
  • Altın: 129,924 0.74
  • Dolar: 3,5412 0.52
  • Euro: 3,6975 0.36

15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam

»
15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MHP Genel Merkezi'nde yaşanmış bir olayı paylaştı.
15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam 15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam 15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam

 

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, MHP Genel Merkezi'ndeki esrarengiz adamı gündeme getirdi.

BAHÇELİ'Yİ TESLİM Mİ ALACAKTI?

O gece orada bulunan bir partilinin kendisine anlattıklarını köşesine taşıyan Acet, MHP'ye gelen adamın darbe olduktan sonra Bahçeli'yi teslim almak için görevlendirilmiş birisi olabileceğini yazdı. Sözü daha fazla uzatmıyor ve Acet'in yazısının ilgili bölümüne yer veriyoruz:

"Herkes Genel Başkan'ın makam odasının bulunduğu katın özel kaleminde toplandı. Bahçeli vakitlice darbeye karşı çıkıp, safını belli etmiştir. O sırada orada bulunan herkes, bu bilgiye sahiptir.

"KİMSENİN GÖRMEDİĞİ BİR ADAM PEYDAH OLMUŞTUR"

Ancak, darbenin başarılı olmayacağının anlaşılacağı saatlere henüz gelinmemiştir. Ancak o sırada, makam odasının özel kaleminde daha önce kimsenin görmediği bir adam peydah olmuştur.

Bu adamı ne kimse tanımaktadır, ne de partide herhangi bir görevinin olup olmadığı bilinmektedir. Ancak, ilk başta orada bulunanların aklına, memleketin içinde bulunduğu nazik durum nedeniyle bu adamın kim olduğunu sorup soruşturmak da gelmemişti.

“MERAK ETMEYİN GELDİKLERİNDE 'BAHÇELİ BENDE' DİYECEĞİM”

Özel kalemde 40 yıldır oraya girip çıkan birisiymiş gibi davranışlar sergileyen bu esrarengiz adamla, partinin önde gelen isimlerinden biri az önce asansörde karşılaşmıştı.

Adam, Bahçeli'nin yakın kurmayına ismiyle hitap ettikten sonra, dışarıdan gelen F-16 gürültülerini kast ederek “Merak etmeyin bu üstümüzden uçanlar Türkmen çocukları” der.

Herhangi bir MHP'linin kulağına hoş gelecek bir cümle bu, değil mi? Tabi, o saat itibariyle Bahçeli'nin darbeye karşı net bir tutum aldığı partililer tarafından da bilindiği için, bu sözlere itibar eden olmaz.

Ancak 'münasebetsizlik' özel kalemde de devam etmektedir. Herkesin aklında darbe gerçekten savuşturulabilecek mi kaygısı/sorusu var iken, O adamın dünyası başka bir şey ile meşguldür.

'DEVLET BEY BENDE' DİYECEĞİM

“Merak etmeyin!” diye ortaya atılır önce. Orada bulunanları yatıştırmak isteyen bir kurtarıcı edasıyla. “Buraya geldikleri zaman onlara 'Devlet Bey bende' diyeceğim” diye devam eder.

O gün orada bulunan ve bana bunları anlatan bir partilinin ifadesiyle, “O akşam darbeci bir tim, Bahçeli'yi teslim almak üzere MHP Genel Merkezi'ne gelecek, güya bu adam da 'Bahçeli bende' diyerek onları geri gönderecekti.”

Hikayenin nasıl bittiğini biliyor musunuz? Aynı kişi aynı lafları ikinci defa edince, birkaç partili öfkeyle yerlerinden kalkıp bu esrarengiz adamı, özel kalemden kovalıyorlar.

Ama şimdi “Acaba doğru mu oldu? Yapılan doğru muydu?” diye bir soru var orta yerde. Acaba, “Darbeciler gelirse Bahçeli bende deyip onları geri göndereceğim” diyen adam, gerçekten münasebetsizin teki miydi? Yoksa, darbe olduktan sonra MHP Genel Başkanı'nı teslim almak için görevlendirilmiş birisi miydi diye."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli olduKonya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli olduKonya’dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılması planlanan ancak başlamadan durdurulan seferlerin neden iptal edildiği açıklandı.
Meclis Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdiMeclis Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdiTBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazılı olarak 10 soru gönderdi.
İsrail elçisinin takibe aldığı Türk gazeteciİsrail elçisinin takibe aldığı Türk gazeteciBir İsrail diplomatının, Mavi Marmara katliamı ve sonrasında yaşananları büyük bir hassasiyetle sayfalarına taşıyan nadir yayın organlarından Milli Gazete’nin İstihbarat Şefi Ahmet Açıkay’ı twitter’da takibe alması dikkat çekti.
15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adamYeni Şafak yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MHP Genel Merkezi'nde yaşanmış bir olayı paylaştı.
Cemaat buluşmalarında PKK ve FETÖ konuşulduCemaat buluşmalarında PKK ve FETÖ konuşuldu‘Cemaat ve tarikat buluşmaları’nda, Doğu ve Güneydoğu’daki medrese ve tarikat temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet, katılımcılara FETÖ hakkında ne düşündüklerini sordu.
El Bab bölgesine birlikler takviye ediliyorEl Bab bölgesine birlikler takviye ediliyorFırat Kalkanı Harekatının 127'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor.
  • Azaadgan: DAEŞ'i biz ortaya çıkardık!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:53
  • Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:47
  • Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:40
  • Belediye başkanı çileden çıktı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:38
  • Katil Altıntaş'la ilgili en ciddi ipucu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:37
  • Rus Büyükelçi Karlov'a suikast STV'de işlenmiş28 Aralık 2016 Çarşamba 09:13
  • Çeşme'de sahil siyaha büründü28 Aralık 2016 Çarşamba 09:10
  • Diyarbakır'da büyük operasyon!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:10
  • İstanbul'da 3 gün boyunca kar yağacak!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:52
  • FETÖ'nün dizi ve reklamları komisyon raporunda28 Aralık 2016 Çarşamba 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri