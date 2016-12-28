Bir İsrail diplomatının, Mavi Marmara katliamı ve sonrasında yaşananları büyük bir hassasiyetle sayfalarına taşıyan nadir yayın organlarından Milli Gazete’nin İstihbarat Şefi Ahmet Açıkay’ı twitter’da takibe alması dikkat çekti.

İsrail elçisinin takibe aldığı Türk gazeteci Milli Gazete Ankara Bürosu'nun İstihbarat Şefi Ahmet Açıkay.

Bu dikkat çeken bilgi gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz’un dünkü köşesinde yer aldı.

Ahmet Yavuz yazısında ayrıca, İsrail’in geçenlerde de, bir sivil toplum örgütünün davetli 100 kişisinden sadece Ankara Haber Müdürleri Saadettin İnan’a vize vermediğini açıkladı.

Yavuz’un yazısının “İsrail elçisi, muhabirimizi neden takibe aldı” başlıklı bölümü şöyle:

“Mavi Marmara katliamı ve sürecini Millî Gazete için “Hassasiyetle” başından beri yakından takip… Türkiye-İsrail anlaşmasının içeriği… Altı yıl aradan sonra Türkiye’ye atanan İsrail’in Ankara Büyükelçi Eitan Naeh’le ilgili bilinmeyen detaylar... O elçinin ilişkilerine dair İngiltere’de “Eski MİT’çinin Evinde Veda Yemeği…”

Bütün bu önemli haberlere imza atan Ankara Büro’daki istihbarat şefi arkadaşımız Ahmet Açıkay’ı dikkat çeken bir isim Twitter’dan takibe aldı. Ancak takip çok uzaklardan, İsrail’in Güney Afrika Büyükelçisi Arthur Lenk’ten geldi! Neden 12 bin km öteden geldi, niçin takibe alındı, pek anlayamadık!

Geçenlerde de, bir sivil toplum örgütünün davetli 100 kişisinden sadece Ankara Haber Müdürü, yazarımız Saadettin İnan’a İsrail vize vermemişti. Vermesinler, takip etsinler bakalım! Kırılır da dişliler bir gün, biz de Bağımsız Büyük Filistin’in başkenti Kudüs’e gideriz inşallah!”