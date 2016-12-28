28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.400 0.91
  • Altın: 129,661 0.54
  • Dolar: 3,5360 0.37
  • Euro: 3,6906 0.17

Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı
Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı

Twitter hesabından yazılı ve görüntülü bir açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, “2 Ocak Pazartesi günü Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’ne giderek, AK Parti’ye üye olacağım. Tüm sevenlerimi beklerim" şeklinde mesaj yayınladı.

CHP içindeki FETÖ'cülerin temizlenmesi için Söke'den Didim'e yürüyen ve ağabeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Celal Kılıçdaoğlu, disiplin kuruluna sevk edilince CHP'den istifa etmişti. Twitter hesabından AK Parti'ye üyelik için başvuracağını duyuran Celal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamasında, "Eğer duymazsanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim" diyen Celal Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklamasının tamamı şöyle:

"Halkımıza ve yetkililere sesleniyorum. Bana sahip çıkılmalıydı. Bana ağabeyim Kemal Kılıçtaroğlu da sahip çıkmalıydı. Benim yaptığım, herkesin kendi evinin önünü temizlemesi kuralına uymaktan başka bir şey değil. AK Parti FETÖ'yu temizleyip atmak istiyor. Bu konuda CHP'den daha fazla yol aldı. CHP, FETÖ ile ilgili meselenin üstünü örtmeye kalkıyor ve ya divanın altına süpürüyor. Bu çıkış değil, kurtuluş değil. CHP'nin de ülkenin de faydasına değil bu. AK Parti, bir sürü eksik politikasına rağmen toplumda büyük bir karşılık buluyorsa bana kalırsa yanlış yapmışsa "yaptım", yanılmışsa "yanıldım" demesinden ötürüdür. Bilinen odur ki yanlış yapmayan hiçbir şey yapmıyordur. Ben yaşadığım bölgede FETÖ yapılanmasına karşı bir itirazda bulundum. Üstelik içinde yer aldığım partiden, CHP'den başladım itiraza. Kişi olarak ben önce gözümdeki çapağı temizlemek istedim. Söke'den Didim'e yürüyüşümün, daha sonra açlık grevine yatışımın altında tam da bu yaklaşım vardır. Ben bu meselenin AK Parti veya CHP meselesinden öte bir şey olduğunu düşündüm. Ülkemizin kaderini olumlu anlamda belirlemeyle ilgili herkesin yapacağı bir şey olmalıdır diye düşünüyorum hala. FETÖ'nün Didim Belediyesi'nde nasıl yapılandığını, açtığı tahribatları, mevcut belediye başkanının bu amaçla buraya birtakım alavere dalaverelerle nasıl yerleştirildiğini, bu oyunun CHP'nin tepe noktalarından tezgâhlandığını biliyorum. Daha onlarcası yüzlercesi. FETÖ ile ilgili pek çok şey biliyorum. Bu konuda bana CHP'liler de dahil olmak üzere herkesin sahip çıkması gerekiyordu. FETÖ meselesinin, bu kirli örgütün ülkemizden silinip atılmasını samimi olarak istediğini düşündüğüm, bu konuda ortaya koyduğu tavrı samimi bulduğum AKP de bana sahip çıkmalıydı. Benim tavrım Türkiye'de örnek bir tavırdır. Çünkü ben "kral çıplak" diye bağırdım. Benim bu tavrımı Cumhurbaşkanı bile ciddiye almalıydı. Çünkü bas bas bağırıyorum. Ben de ülkemizin başına bela olan ve hala tehdit olmaya devam eden FETÖ ile ilgili bilgiler yalnızca Didim Belediyesi ve bu konuda gırtlağına kadar kire günaha batmış Deniz Atabay'la sınırlı değil. Açıkçası kırgınım. Küskünüm.Eğer duymayacaksanız dağlara, ovalara, sulara sesleneceğim. Kimse benden yılgınlık beklemesin.Ben FETO hayatımızdan silinip atılması konusunda AK Parti'yi daha samimi bulduğum için üye olacağım, kimse de beni yadırgamasın.Yetkililere ve kamuoyuna saygılarımla "

GÖKÇEK-KILIÇDAROĞLU YAKINLAŞMASI

Bu arada, Celal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in twitter üzerinden karşılıklı paylaşımları da dikkat çekti. Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu kendisini twitter üzerinden takip etmeye başlayan Gökçek'e sesli bir mesaj yayınlayarak teşekkür etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Konya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli olduKonya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli olduKonya’dan İran’ın başkenti Tahran’a yapılması planlanan ancak başlamadan durdurulan seferlerin neden iptal edildiği açıklandı.
FETÖ'de yeni operasyon: 22 ilde düğmeye basıldı!FETÖ'de yeni operasyon: 22 ilde düğmeye basıldı!Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4' ü subay 34 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı ödül töreninde dikkat çeken kareCumhurbaşkanlığı ödül töreninde dikkat çeken kareUsta sanatçı Şener Şen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü aldığı törende konuştu. Şen, ödülünü 'toplumsal barışa' adadı.
Evsiz adamı ateşe verdilerEvsiz adamı ateşe verdilerAlmanya'nın başkenti Berlin'de 7 mülteci genç, metro istasyonunda uyuyan evsiz bir adamı ateşe verdi
İnanılmaz! 19 yıldır leğende yaşıyorİnanılmaz! 19 yıldır leğende yaşıyorİnanılmaz! 19 yıldır leğende yaşıyor
Rusya'dan Erdoğan'a sürpriz destek!Rusya'dan Erdoğan'a sürpriz destek!Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''uluslararası koalisyon PKK'nın Suriye koluna destek veriyor'' sözlerine destek verdi.
  • Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:45
  • Meclis Darbe Komisyonu Akar'a 10 soru gönderdi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:19
  • İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti28 Aralık 2016 Çarşamba 12:13
  • İsrail elçisinin takibe aldığı Türk gazeteci28 Aralık 2016 Çarşamba 11:33
  • 15 Temmuz'da Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden adam28 Aralık 2016 Çarşamba 11:06
  • Cemaat buluşmalarında PKK ve FETÖ konuşuldu28 Aralık 2016 Çarşamba 10:57
  • El Bab bölgesine birlikler takviye ediliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 10:14
  • Azaadgan: DAEŞ'i biz ortaya çıkardık!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:53
  • Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu28 Aralık 2016 Çarşamba 09:47
  • Ünlü süt firmasına FETÖ operasyonu! Çok sayıda isim tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri