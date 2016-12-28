28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusundan çıkan son diyalog

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Rusya'nın Karadeniz'e düşen uçağıyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Uçağa ait karakutudan çıkan konuşmaların son bölümleri yayınlandı.
Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusundan çıkan son diyalog
Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusundan çıkan son diyalog Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusundan çıkan son diyalog Karadeniz'e düşen Rus uçağının kara kutusundan çıkan son diyalog

Karadeniz’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı. Kokpit konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekti.

Turkrus.com’un haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, “Soçi’den getirilen Tu-154’e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor” dendi.

Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı. Buna göre uçak düşmeden önce kaydedilen son konuşmalar şöyle:

- Hız 300... (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)

- Eyvah, vay canına!

(Güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Kanatçıklar, kaltak, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

- Yükseklikölçer!

- Bize... (Anlaşılmıyor)

(Anlaşılmıyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

(Kaydın sonu)

Life.Ru'da yayınlanan orijinal kayıt:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, е-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, че за х***ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

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