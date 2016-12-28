28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti

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Yurda döndüğü sırada, üniversite öğrencisi kızı 4 metrelik duvardan cami avlusuna atan ve beli kırılan genç kıza, sürükleyerek götürdüğü odunlukta tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli polis tarafından yakalandı.
İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti
İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti İstanbul'da yolunu kesip tecavüz etti

 

Saldırganın genç kızdan gasp ettiği telefon sakladığı yerde bulundu. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

YARALI HALDE ÇIKIP POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı haldeki kızı, avluda sürükleyerek caminin odunluğuna götüren şüpheli burada genç kıza tecavüz etti. Şüpheli genç kıza ait cep telefonunu gasp ederek kaçarken, A.Ç. bulunduğu yerden yaralı halde çıkarak polis ekiplerinden yardım istedi. Yarı baygın bir halde bulunan A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerinde belinin kırık olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

380 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis olay yerinden 6 kilometre çapında bir alanda bulunan yüzlerce saat güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 380 saatlik görüntünün titizlikle incelemesi sonucunda şüphelinin olay yerine 3-4 kilometre uzaklıkta oturduğu belirlendi. Evi tam olarak tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için bölgeye pusu kuruldu. Önceki gün olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Tuvshınbayar E., Yalvaç sokak üzerinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada doğalgaz kutusunun üzerine saklandığı tespit edilen A.Ç.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.

TURİST OLARAK GİRİŞ YAPMIŞ, ATÖLYEDE ÇALIŞIYOR!

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında turist olarak Türkiye'ye giriş yapan T.E.'nin bir tektil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli resminden hastanede tedavi gören A.Ç. tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre, polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan saldırı sonucu 4 metrelik duvardan düşme sonucu beli kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar bulunan mağdur A.Ç. ise Almanya'dan gelen ailesi tarafından Almanya'ya geri götürüldüğü öğrenildi. A.Ç.'nin tedavisine Almanya'da devam edileceği öğrenildi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerinde mağdur Üniversite öğrencisi A.Ç.’nin arkadaşlarından ayrıldıktan sonra kaldığı öğrenci yurduna yürüdüğü görülüyor. Yağmur yağdığı için elinde şemsiye bulunan A.Ç.’nin hemen arkasından ise olayın şüphelisi görüntüye giriyor. Genç kız takip edildiğini fark etmeden bir süre böyle yürürken, Osmanbey, Dere Sokak üzerinde, Osmanbey Camiinin önüne geldiğinde aniden şüphelinin saldırısına uğruyor. Görüntülerde genç kızla, şüphelinin bir süre mücadele ettiği görülürken, bir süre sonra şüpheli, genç kızı kaldırarak 4 metrelik bir yükseklikten caminin avulusuna fırlatıyor. Olay sırasında oldukça soğukkanlı görülülen Moğolastin uyruklu saldırgan genç kızı aşağı attıktan sonra etrafına bakınıp peşinden aşağı iniyor.

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