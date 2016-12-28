Güne TL karşısında 3,52 seviyesinden başlayan dolar yukarı yönlü harekete geçti. Dolar/TL paritesi, saat 11:50 itibariyle 3,5412 düzeyine ulaştı. Kur, şu sıralarda 3,5425'ten işlem görüyor.
28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Dolar 3,54'e yükseldi
Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,54 seviyesine ulaştı.
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