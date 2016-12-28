Bolivya Devlet Başkanı porno izlerken yakalandı

Güney Amerika'nın en güçlü isimlerinden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uluslararası avukatlarla gerçekleştirdiği toplantı ilginç anlara sahne oldu.

İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales (57) uluslararası avukatlarla mahkeme salonunda gerçekleştirdiği toplantıda, telefonundan porno film izlerken yakalandı.



Video paylaşım sitesi LiveLeak’te yayımlanan videoda; mahkeme salonundaki bir toplantıya katılan Morales, cep telefonundan porno izlediği sırada videonun sesini açık unutuyor ve salonda bulunanlar bu durumun farkına varıyor.

EN ÇOK PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ OLDU

Salonda inleme sesleri yankılanırken, Devlet Başkanı telefonu kapatmak için yerinden kalkıyor ancak o anda olanlar oluyor. Morales panikle telefonu elinden düşürürken, salon kahkahalara boğuluyor. Bu sırada toplantının canlı yayınlanıyor olması, görüntülerin kısa sürede internet aleminde binlerce kişiye ulşamasına sebep oluyor.



