Rusya'dan Erdoğan'a sürpriz destek!

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki koalisyonla ilgili sözlerine destek verdi.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, uluslararası koalisyonun PKK'nın Suriye koluna ve DEAŞ'a destek verdiğini belirten Erdoğan'ın sözlerine hak veren Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

ERDOĞAN HAKLI

"Erdoğan haklı: ABD’nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı’nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma."

ERDOĞAN: KOALİSYON GÜÇLERİ BİZİ SUÇLUYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı.

ELİMİZDE BELGELER VAR

Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" demişti.