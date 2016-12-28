Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
- Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!Sadece 4 gün kala Hazine'den açıklama geldiDanıştay'dan çok garip İmam Hatip Lisesi kararıİşte 2016 yılında hayatını kaybeden isimlerABD Büyükelçiliğinin kullandığı dile dikkat!İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!THY'den zam dondurma talebiAntalyalı imam Facebook'a rakip olduDolar 3,54'e yükseldi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
İmsak 06:48 Güneş 08:21 Öğle 13:13 İkindi 15:30 Akşam 17:51 Yatsı 19:18
- 13°C Adana
- 8°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- 9°C Ağrı
- 5°C Amasya
- 0°C Ankara
- 8°C Antalya
- 4°C Artvin
- 5°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 77.088 0.51
- Altın: 129,913 0.73
- Dolar: 3,5448 0.62
- Euro: 3,6861 0.05
Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak
Danıştay'dan çok garip İmam Hatip Lisesi kararıValiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Konya'da Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık tarafından açılan dava karara bağlandı.
İşte 2016 yılında hayatını kaybeden isimlerTürkiye'de sinema, müzik, edebiyat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri 2016'da hayata veda etti.İşte o isimler..
ABD Büyükelçiliğinin kullandığı dile dikkat!ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki iddiaları reddettiği açıklamada kullanıldığı ilginç dil, dikkat çekti.
Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
- Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!
- Emrah serveti reddetti
- Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak
- Hac kayıtları başlıyor!
- 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
- Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! İşte tarihi
- Tavuk dürümün içinden çıkanlar şok etti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.