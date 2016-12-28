28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.088 0.51
  • Altın: 129,913 0.73
  • Dolar: 3,5448 0.62
  • Euro: 3,6861 0.05

Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!

»
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak
Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!
Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı! Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı! Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!Meteorolojiden 4 ile kritik uyarı!Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak
Danıştay'dan çok garip İmam Hatip Lisesi kararıDanıştay'dan çok garip İmam Hatip Lisesi kararıValiliklere imam-hatip açma yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Konya'da Eğitim-İş Genel Başkanı Mehmet Balık tarafından açılan dava karara bağlandı.
İşte 2016 yılında hayatını kaybeden isimlerİşte 2016 yılında hayatını kaybeden isimlerTürkiye'de sinema, müzik, edebiyat, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri 2016'da hayata veda etti.İşte o isimler..
ABD Büyükelçiliğinin kullandığı dile dikkat!ABD Büyükelçiliğinin kullandığı dile dikkat!ABD Ankara Büyükelçiliğinin ABD’nin YPG ve DEAŞ’a destek verdiği yönündeki iddiaları reddettiği açıklamada kullanıldığı ilginç dil, dikkat çekti.
Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
ABD'den gelen mesaj: "Erdoğan'a darbe yapılacak!"​ABD'den gelen mesaj: "Erdoğan'a darbe yapılacak!"​Silivri'deki darbe girişimi davasında hain polislerin FETÖ'nün Eagle programıyla haberleştiği öğrenildi.
  • FETÖ dizilerle mesaj vermiş!28 Aralık 2016 Çarşamba 15:07
  • Şener Şen'e sosyal medyadan linç girişimi28 Aralık 2016 Çarşamba 14:52
  • Terör örgütünden teker teker kaçıyorlar28 Aralık 2016 Çarşamba 14:50
  • Konya - Tahran uçak seferlerinin neden iptal edildiği belli oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 13:35
  • FETÖ'de yeni operasyon: 22 ilde düğmeye basıldı!28 Aralık 2016 Çarşamba 13:33
  • Cumhurbaşkanlığı ödül töreninde dikkat çeken kare28 Aralık 2016 Çarşamba 13:10
  • Evsiz adamı ateşe verdiler28 Aralık 2016 Çarşamba 13:06
  • 19 yıldır leğende yaşadıktan sonra...28 Aralık 2016 Çarşamba 12:54
  • Rusya'dan Erdoğan'a sürpriz destek!28 Aralık 2016 Çarşamba 12:47
  • Kılıçdaroğlu, üye olmak için AK Parti’ye başvuracağını açıkladı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri