28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Evsiz adamı ateşe verdiler

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Evsiz adamı ateşe verdiler
Almanya'nın başkenti Berlin'de 7 mülteci genç, metro istasyonunda uyuyan evsiz bir adamı ateşe verdi
Evsiz adamı ateşe verdiler Evsiz adamı ateşe verdiler Evsiz adamı ateşe verdiler

 

Geçtiğimiz günlerde Bulgar kökenli bir mültecinin genç bir kadını tekmelemesinin ardından Berlin metrosu, ülkeyi ayağa kaldıran ikinci bir olaya tanıklık etti.

Schönlein metro istasyonunda gerçekleşen olayda, 7 kişi metro istasyondaki bankta uyuyan evsiz bir adamın elbiselerini tutuşturdu. Evsiz adamı yakmaya çalışan kişiler, daha sonra aralarında şakalaşarak olay yerini terk etti.

Evsiz adam diğer yolcuların müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtuldu ancak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis olayın peşini bırakmadı.

Alman polisi, saldırganların kimliklerini ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayınca yaşları 15 ile 21 arasında değişen saldırganlar karakola giderek polise teslim oldu.

Saldırganlardan 6'sının Suriye, 1'inin ise Libya uyruklu olduğu ve 7 saldırganın da Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Savcılık, saldırganlar hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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