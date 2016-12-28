28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.319 0.81
  • Altın: 129,584 0.48
  • Dolar: 3,5373 0.41
  • Euro: 3,6850 0.02

ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha!

»
ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha!
ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptı. Silah sevkiyatının, en büyüğü dün havadan ve karadan örgütün kontrolündeki Haseke'ye ulaştırıldı.
ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha! ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha! ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha!

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye askeri yardımına hız verdi. ABD'li yetkililerin aksi yöndeki ifadelerine rağmen, son iki haftada terör örgütünün kontrolündeki Haseke iline havadan ve karadan silah sevkiyatları yapıldı.

ABD'li yetkililer, Suriye'deki PYD/PKK unsurlarına askeri yardımda bulunmadıklarını savunmasına karşın, sahadaki hareketlilik sürüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, geçen cuma verdiği bir röportajda, "Biz PYD'ye doğrudan destek sağlamıyoruz, silah, cephane sağlamıyoruz." demişti.

Ancak Haseke'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Bass'ın açıklamalarıyla aynı gün akşam saatlerinde, Rümeylan hava üssüne askeri kargo uçakları indi. Askeri kargolar bu uçaklardan ABD helikopterlerince alınarak farklı bölgelere taşındı.

Büyükelçi Bass'ın 7 Nisan'da, örgüte askeri yardımda bulunmadıkları açıklamasının hemen ertesi günü de ABD helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.

SON İKİ HAFTANIN EN BÜYÜK SEVKİYATI 

Bölgedeki AA muhabirleri, sevkiyatta görevli olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yerel sakinin, ABD güçlerinin 13 Aralık'ta da örgüte yardım ulaştırdığını, son iki haftanın en büyük askeri yardımının da dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Buna göre, Rümeylan'a ABD kargo uçaklarını inerken, Erbil'den yola çıkan üstü örtülü onlarca tır, Irak sınırından geçerek PYD/PKK bölgesine ulaştı. AA'ya bilgi veren diğer kaynaklar, tırların bir kısmının Kamışlı'dan geçişine tanıklık ettiklerini söyledi.

BÖLGEDEKİ ABD-PYD/PKK ÜSLERİ

ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el-Arab) güneyindeki Harab Işk köyüne de geçen mart ayında hava üsleri kurmuştu. Rümeylan, kargo uçaklarının da inebileceği büyüklükte iken Harab Işk'ı ise şimdilik yalnızca askeri helikopterler kullanabiliyor.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar, sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

Türkiye ise bu "terör koridoru"nun kurulmasına izin vermeyeceği uyarılarını yineliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütüne yönelik dış yardımlar konusunda, dün, "(Fırat Kalkanı Harekatı) Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fidel Castro'nun son dileği yerine getirildiFidel Castro'nun son dileği yerine getirildiKüba Parlamentosu, kasım ayında ölen Fidel Castro'nun son dileğini yerine getirecek.
Bolivya Devlet Başkanı porno izlerken yakalandıBolivya Devlet Başkanı porno izlerken yakalandıGüney Amerika'nın en güçlü isimlerinden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uluslararası avukatlarla gerçekleştirdiği toplantı ilginç anlara sahne oldu.
ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha!ABD'den 2 hafta PYD/PKK'ya 3 askeri sevkiyat daha!ABD, Suriye'de PYD/PKK'ya son 2 haftada 3 askeri sevkiyat yaptı. Silah sevkiyatının, en büyüğü dün havadan ve karadan örgütün kontrolündeki Haseke'ye ulaştırıldı.
Karadeniz'e düşen Rus uçağının karakutusundan çıkan son diyalogKaradeniz'e düşen Rus uçağının karakutusundan çıkan son diyalogRusya'nın Karadeniz'e düşen uçağıyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. Uçağa ait karakutudan çıkan konuşmaların son bölümleri yayınlandı.
Rus Senatörden açıklama: 'Erdoğan haklı'Rus Senatörden açıklama: 'Erdoğan haklı'Rusya parlementosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov: Erdoğan haklı, ABD terör örgütlerine destek veriyor.
Suriye'de genel ateşkes!Suriye'de genel ateşkes!Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştı.
  • Trump kendine teşekkür etti28 Aralık 2016 Çarşamba 09:57
  • Otobüste patlama! Ölü ve yaralılar var28 Aralık 2016 Çarşamba 09:50
  • Kim: 'İsa'ya değil babaanneme tapın'28 Aralık 2016 Çarşamba 09:23
  • O ülkede milletvekiline canlı bomba saldırısı28 Aralık 2016 Çarşamba 09:03
  • Hollanda'da belediyeden sığınmacılara ev hapsi verildi!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:45
  • Rusya'dan flaş karar!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:45
  • Putin’in sır küpü ölü bulundu28 Aralık 2016 Çarşamba 07:47
  • İran'dan Halep ve Rusya açıklaması27 Aralık 2016 Salı 18:51
  • İki saatte üç vakit namaz kılıyorlar!27 Aralık 2016 Salı 16:05
  • PKK'nın yardımına İran destekli Haşdi Şabi koştu!27 Aralık 2016 Salı 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri