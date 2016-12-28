28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!

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Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!
Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker yaralandı.
Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit! Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit! Tunceli'de çatışma çıktı: 1 asker şehit!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kentte teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı. 

Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Operasyonda, 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

YOĞUN KAR ALTINDA SÜRÜYOR

Karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

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