28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı?

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" dedi. Çavuşoğlu Astana'daki görüşmede PYD'nin olmayacağını da açıkladı.
Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı?
Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı? Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı? Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ateşkes sürecine ilişkin, "Mutabakat her an yürürlüğe girebilir" dedi. Çavuşoğlu Astana'daki görüşmede PYD'nin olmayacağını da açıkladı.

"ANLAŞMA HER AN YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda iki anlaşmanın hazır olduğunu; bunlardan birinin siyasi çözüm diğerinin ise ateşkesle ilgili olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, Rusya ile Suriye konusunda varılan anlaşmanın her an yürürlüğe girebileceğinin altını çizdi.

DIŞİŞLERİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri kaynakları, DAEŞ, El nusra ve PYD'nin ateşkese dahil olmadığını açıkladı. Ayrıca ateşkese uymayan tarafa yaptırım kararı alındı. 

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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