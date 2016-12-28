28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.319 0.81
  • Altın: 129,584 0.48
  • Dolar: 3,5373 0.41
  • Euro: 3,6850 0.02

Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!

»
Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!
FETÖ'cü Hakan Şükür, sosyal medyadan Galatasaray'ın yeni "retro forma" kampanyasına destek verdi, sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı! Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı! Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın 'Retro' formalarının tanıtımına, kulüp başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş katıldı. Türk Telekom Arena'da düzenlenen etkilikte, sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcuları, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla yer aldı.

Forma tanıtım organizasyonu, katılımcıların 'Retro' formalar ile basın mensuplarına poz vermesiyle sona erdi.

HAKAN ŞÜKÜR'DEN TEPKİ TOPLAYAN MESAJ

Türk Telekom Arena'daki etkinlik sona ermesine erdi ancak yankıları sosyal medyada devam etti.

FETÖ'nün ABD'ye kaçan firari isimlerinden Hakan Şükür, etkinliğe katılan futbolcuların mesajlarından bazılarını Twitter'da retweet ederek kendi takipçileriyle paylaştı.

Hakan Şükür, o formalarla attığı gollerin video kliplerini de sosyal medya hesabında yayınladı. Şükür mesajlarından birine, "#tarihyazanformalar tanıtımına benden bir katkı olsun... Nicelerine ..." notunu da iliştirdi.

fft16_mf8251931.jpeg

"CİCİ GÖRÜNMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?"

Hakan Şükür'ün bu mesajları Galatasaraylıları çok kızdırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne firar eden Hakan Şükür'ün hakkındaki soruşturmalar devam ederken bu mesajları paylaşmasına sert tepkiler geldi.

Bazı Twitter kullanıcıları, "Hakan Şükür profilini değiştirmiş Galatasaray paylaşımları yaparak cici görünmeye mi çalışıyor?" şeklinde yorumlar yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Quaresma'nın yeni maaşı belli oldu!Quaresma'nın yeni maaşı belli oldu!Quaresma, siyah-beyazlı takımda geçireceği 3 yıl için 6 milyon Euro alacak.
Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!FETÖ'cü Hakan Şükür, sosyal medyadan Galatasaray'ın yeni "retro forma" kampanyasına destek verdi, sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
Beşiktaşlıların Orman'a Lens isyanıBeşiktaşlıların Orman'a Lens isyanıBeşiktaşlılar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Lens'in performansından sonra Orman'ı mesaj mesaj yağmuruna tuttu.
Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdiGalatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdiDevre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotasını, Medipol Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi.
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cezaPFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a cezaTürkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası verdi
Sivas 3 attı 3 aldıSivas 3 attı 3 aldıZiraat Türkiye Kupası F Grubu'nda TFF 1. Lig temsilcisi Sivasspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor'u 3-1 yendi.
  • İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:27
  • Ahmet Nur Çebi'den Samuel Eto'o açıklaması28 Aralık 2016 Çarşamba 08:26
  • Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:26
  • Gaziantepspor kafilesi kaza geçirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 08:24
  • Şenol Güneş: İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak28 Aralık 2016 Çarşamba 08:23
  • Beşiktaş turladı!27 Aralık 2016 Salı 22:38
  • Beşiktaş, Ryan Babel'i resmen kadrosuna kattı27 Aralık 2016 Salı 16:50
  • Galatasaray'da Retro formalar satışa çıkıyor27 Aralık 2016 Salı 16:35
  • Galatasaray'a İtalya'dan yıldız geliyor!27 Aralık 2016 Salı 16:20
  • İsmail Şenol, Lig TV'ye transfer oldu27 Aralık 2016 Salı 16:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri