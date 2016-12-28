Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın 'Retro' formalarının tanıtımına, kulüp başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra, eski futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş katıldı. Türk Telekom Arena'da düzenlenen etkilikte, sarı-kırmızılı takımın efsane futbolcuları, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş, kendi dönemlerindeki formalarıyla yer aldı.

Forma tanıtım organizasyonu, katılımcıların 'Retro' formalar ile basın mensuplarına poz vermesiyle sona erdi.

HAKAN ŞÜKÜR'DEN TEPKİ TOPLAYAN MESAJ

Türk Telekom Arena'daki etkinlik sona ermesine erdi ancak yankıları sosyal medyada devam etti.

FETÖ'nün ABD'ye kaçan firari isimlerinden Hakan Şükür, etkinliğe katılan futbolcuların mesajlarından bazılarını Twitter'da retweet ederek kendi takipçileriyle paylaştı.

Hakan Şükür, o formalarla attığı gollerin video kliplerini de sosyal medya hesabında yayınladı. Şükür mesajlarından birine, "#tarihyazanformalar tanıtımına benden bir katkı olsun... Nicelerine ..." notunu da iliştirdi.

"CİCİ GÖRÜNMEYE Mİ ÇALIŞIYOR?"

Hakan Şükür'ün bu mesajları Galatasaraylıları çok kızdırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne firar eden Hakan Şükür'ün hakkındaki soruşturmalar devam ederken bu mesajları paylaşmasına sert tepkiler geldi.

Bazı Twitter kullanıcıları, "Hakan Şükür profilini değiştirmiş Galatasaray paylaşımları yaparak cici görünmeye mi çalışıyor?" şeklinde yorumlar yaptı.