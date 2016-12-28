28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin

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Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin
Hastalıklardan korunmak için C vitamininden destek alınabileceğini söyleyen uzmanlar, bu vitaminden zengin olan kivinin günde 2 adet tüketilmesinin faydalı olacağını söyledi.
Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin Hastalıklardan korunmak için kivi yiyin

 

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Özgür Enginyurt, son zamanlarda mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış gözlemlendiğini dile getirerek, hastalananların çoğuna vitamin yönünden zengin olduğu bilinen kivi tüketmelerini önerdiklerini söyledi.

Kahvaltıda da tüketebilirsiniz

Enginyurt, 7'den 70'e herkese günde en az 2 kivi tüketmesini önererek, "Bilimsel çalışmalar sonucu kivinin gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Bu meyveyi tüketen vatandaşlarımızın uzun süre hasta olmadığını görüyoruzÖzellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın kivi yemesinde oldukça fazla fayda bulunuyor. Hatta bizim önerimiz, kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde. Çünkü sabah tüketilen bir kivi, çocukların günlük vitamin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kabızlığı önlüyor

Enginyurt, kivinin bilinen faydalarını şöyle sıraladı: "C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminin de bulunduğu kivinin çok fazla faydası var ama en bariz faydası, kanser türlerinin geciktirilmesi ve kansere yakalanma riskinin azaltılması. Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri olduğu biliniyor. Grip, nezle, hatta astım hastalığına faydalı. Özellikle gribal enfeksiyonların sık görüldüğü günümüzde bol miktarda tüketilebilir."

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