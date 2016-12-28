Dünyanın en zenginleri 237 milyar dolar kazandı

Dünyanın en varlıklıları listesindeki isimler 2016'yı varlıklarına 237 milyar dolar daha ekleyerek kapatıyor.

2016 başında Çin'den hayal kırıklığına neden olan veriler gelirken, yıl ortasında İngiltere seçmeni Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldı ve yıl sonunda milyarder Donald Trump ABD başkanlık seçimlerini kazandı. Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre, dünyanın en zenginlerinin yıl sonundaki toplam varlığı yüzde 5.7 yükselerek 27 Aralık kapanış fiyatları itibariyle 4.4 trilyon dolara ulaştı.

'OLAĞANÜSTÜYDÜ'

UBS Wealth Management'ta ultra zengin müşteriler biriminde CIO olan Simon Smiles, "Genelde müşteriler volatiliteyle mücadele etti. 2016 riskli varlıklar için harika bir yıl oldu. Yılın başını göz önüne aldığımızda olağanüstüydü" dedi.

En çok kazanan isim Warren Buffett, kendisinin yatırım şirketi Berkshire Hathaway Inc.'in havayolu ve bankacılık varlıklarının Trump'ın 8 Kasım'daki sürpriz zaferinin ardından yükselmesiyle, yıl boyunca varlığını 11.8 milyar dolar artırdı. Varlığının büyük bir kısmını yardım kurumlarına bağışlamayı vaadeden Buffett, Temmuz ayı itibariyle 2.6 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesi bağışladı.

BloombergHT