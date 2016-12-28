THY'den zam dondurma talebi

Türk Hava Yolları, 2017 yılı için çalışanlarına yüzde 4+4'lük zam konusunda anlaşma yapmıştı. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise, THY'nin kendilerine 2017 yılı zamlarını dondurma teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı "2017'de zamları donduralım" yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ'

Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, "Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY'nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin, İnşaallah, THY 2017'de durumu toparlasın ve kar etsin" diye konuştu.

'TEKLİFİ ÜYELERİMİZE SORACAĞIZ'

Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, "Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.