28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!

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İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!
TÜDER Genel Başkanı Küçük, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlere karşı uyarıda bulundu.
İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın! İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın! İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük,sosyal medya üzerinden satış yapan insanlar yüzünden çok fazla şikayet aldıklarını söyledi.

Küçük, en fazla şikayetin, tanıtımı yapılan ve satın alınan üründen farklı bir ürünün gelmesi konusunda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir diğer şikayet de gönderilen ürünlerle ilgili tüketicinin itirazı olduğunda kendilerine ulaşamaması. Tüketicilerimiz yasal olarak kendilerine gönderilen üründen 14 güne kadar cayabilir. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğinde karşısında muhatap bulamıyor. Bu yönde inanılmaz derecede şikayet geliyor. Tüketicilerimize 'Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun, yeni yıla mutsuz girmeyin' diyorum."

'BİLDİĞİNİZ SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN'

Küçük, tüketicilerin kendilerine yoğun şekilde şikayette bulunduğunu fakat ellerinde alışveriş karşılığında bir fatura veya belge olmadığı için itiraz durumlarının bulunmadığını aktardı.

"Biz bildiğiniz ve güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapın uyarısında bulunuyoruz." diyen Küçük, şunları kaydetti:

"Uzaktan satış' denilen bu tür alışverişlerde mutlaka fatura ve belgenizin olması gerekli. Bu olmayınca itiraz sonuçsuz kalıyor. Bu kötü niyetli insanlar sadece ayıplı mal satmakla kalmayıp, müşterilerin hesap numaralarını ele geçirip hesaplarını boşaltıyor. Tüketici alışveriş yapacağım derken başka mağduriyetler de ortaya çıkarıyor. Sosyal medya hesabından satış yapan kişileri gördüklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayet etsinler. Vatandaşlık vazifelerimizden biri de başka mağduriyetlere engel olmaktır."

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