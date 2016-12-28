28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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ABD'den gelen mesaj: "Erdoğan'a darbe yapılacak!"​

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ABD'den gelen mesaj: "Erdoğan'a darbe yapılacak!"​
Silivri'deki darbe girişimi davasında hain polislerin FETÖ'nün Eagle programıyla haberleştiği öğrenildi.
ABD'den gelen mesaj: ABD'den gelen mesaj: ABD'den gelen mesaj:

Teröristbaşı Fetullah Gülen, yıllarca devletin içine sızdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet başta olmak üzere pek çok kurumda yuvalandı. 15 Temmuz günü de halkına darbe yapmaya kalkıştı. Ancak kahramanlar canı pahasına bu hainliği ortadan kaldırdı. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin adli ayağında da düğmeye basıldı. İstanbul'da dün darbenin ilk duruşması vardı. Bir zamanlar FETÖ'nün kumpasları sonucu Balyoz ve Ergenekon sanıklarının yargılandığı Silivri Duruşma Salonu'nda bu kez darbeci polisler sıralanmıştı.

'Yarın asker oluyoruz!'

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı korumak üzere Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 polisin yargılanmasına başlandı. İddianamede, sanık polis Muhammet Işık'ın kullandığı cep telefonunda "Eagle" isimli haberleşme programı bulunduğu anlatıldı. Işık'ın cep telefonuna Eagle üzerinden "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak" mesajı yazılmıştı. Altında da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yaprağı vardı. Yine sanık polis memurlarından İshak Erol, WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, yarın kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı saptandı.

HUBER'İ BİLMİYORMUŞ

Ardından sanıkların savunmaları alındı. Tutuklu eski pilot komiser Tolga Gültekin, Cumhurbaşkanlığı'na ait Huber Köşkü'ne özel harekat timini götürmedikleri iddiasını kabul etmeyerek, şube müdürü Mehmet Tok'u suçladı. Askerden korkan Tok'un uçuşu iptal ettirdiğini öne süren pilotlar, darbe başarısız olunca sığınakta saklandıklarını anlattı. Huber Köşkü'nün nerede olduğunu bilmediğini savunan Gültekin, savunmasına şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi filoya ceketinin kolları kısa, dar kısa pantolonlu, üstünde de uygunsuz bir şekilde giyilmiş hücum yeleği olan biri girdi. 'Bizi Huber Köşkü'ne götüreceksiniz' dedi. Bu kişinin şube müdüründen daha yetkili olması söz konusu değildi." Bu arada davada, sanık polislerden 21'i hakkında Meclis'i, hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, örgüt üyeliğinden de 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 8 polis hakkında ise sadece silahlı terör örgütü üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YARGILANIYORLAR

FETÖ'nün firari savcılarından olan Fikret Seçen, 2013'de yapımı tamamlanan Silivri Cezaevi Duruşma Salonları'nın inşaatıyla bizzat ilgilenmişti. Silivri Cezaevi Yerleşkesi içinde olan Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda Ergenekon ve Balyoz kumpasının sanıkları ifade vermişti. İşte FETÖ'cülerin "Bir gün burada herkes yargılanacak" dediği salonlar kendilerine kaldı!

FETÖ'cü hainlerin hiçbir yakını dün Silivri'ye gitmedi. Gaziler ise salona geçip "Biz buradayız" diyerek hainlere tokadı indirdi.

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