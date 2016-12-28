28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.246 0.71
  • Altın: 129,816 0.66
  • Dolar: 3,5475 0.70
  • Euro: 3,6877 0.10

Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak?

»
Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.
Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 12 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezinde, üçüncü toplantısını 21 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Bakan Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde!Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde!BOTAŞ, Hakkari ve Artvin illeri doğalgaz boru hattı yapım işi için yeni yılın ilk aylarında ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Ercoğan'ın övgüyle bahsettiği yer kapasite arttırıyorErcoğan'ın övgüyle bahsettiği yer kapasite arttırıyorEgegaz Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, Aliağa LNG terminalinde 6 ay içerisinde kapasite artışına gitmeyi planladıklarını ifade etti.
Tüm mal varlığına el konulacakTüm mal varlığına el konulacakYolsuzluktan suçlu bulunan Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın 633 milyon dolarlık mal varlığına el konulacak.
Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak?Yeni asgari ücret rakamı ne zaman açıklanacak?İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.
Sadece 4 gün kala Hazine'den açıklama geldiSadece 4 gün kala Hazine'den açıklama geldiHazine Müsteşarlığınca, BES'e otomatik katılımdan caymanın çalışana ait bir hak olduğu, bu hakkın bir başkasına veya işverene devrinin söz konusu olmadığı bildirildi.
İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!İnternetten alışveriş yaparken bu uyarıyı dikkate alın!TÜDER Genel Başkanı Küçük, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlere karşı uyarıda bulundu.
  • THY'den zam dondurma talebi28 Aralık 2016 Çarşamba 15:54
  • Dolar 3,54'e yükseldi28 Aralık 2016 Çarşamba 15:40
  • Dünyanın en zenginleri 237 milyar dolar kazandı28 Aralık 2016 Çarşamba 15:35
  • Bitcoin 3 yılın zirvesine yerleşti28 Aralık 2016 Çarşamba 15:29
  • Karamehmet’e hapis cezası onandı28 Aralık 2016 Çarşamba 15:28
  • İşte 2017'nin zamlı vergi oranları28 Aralık 2016 Çarşamba 10:24
  • En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL28 Aralık 2016 Çarşamba 08:46
  • Süte 30 ay sonra zam27 Aralık 2016 Salı 16:12
  • İşte yeni gelir vergisi oranları27 Aralık 2016 Salı 13:46
  • EPDK'dan doğalgaz kararı!27 Aralık 2016 Salı 10:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri