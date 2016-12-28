Ercoğan'ın övgüyle bahsettiği yer kapasite arttırıyor

Egegaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Akbal, Egegaz Aliağa LNG terminaline dair açıklamalarda bulundu.

Akbal, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesislerinin arz güvenliği için 'nöbetçi eczane' niteliğinde olduğunu belirterek, "Aliağa LNG terminalimizde ikinci kapasite artışımızı 6 ay içinde yapmayı planlıyoruz. Günlük 40 milyon metreküpe ulaşacak bu sevkiyat kapasitesi, Türkiye'nin büyüyen doğalgaz tüketiminin yüzde 18'ine kadar garanti sağlayabilecek." dedi.

'YERİ GELDİ Mİ AKDENİZ YERİ GELDİ Mİ KARADENİZ'E'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzen LNGterminali için, ''Hem doğalgazdan elektrik üreten santrallar hem de ısınma amaçlı doğalgazda sigortamız olacak. Bu yüzer terminali yeri geldi mi Akdeniz'e, yeri geldi mi Karadeniz'e gidecek.'' demişti.