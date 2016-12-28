28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde!

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Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde!
BOTAŞ, Hakkari ve Artvin illeri doğalgaz boru hattı yapım işi için yeni yılın ilk aylarında ihaleye çıkılacağını duyurdu.
Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde! Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde! Artvin ve Hakkari'nin gözü bu haberde!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yer alan ilana göre, Hakkaridoğalgaz boru hattı yapım işi, 8 Şubat 2017'de açık ihale usulüyle yapılması planlanıyor.

Plana göre, uzunluğu yaklaşık 203 bin 803 metre olan hat, 12 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak. Van sınırından Hakkari'ye ulaşacak boru hattının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 720 gün olarak belirlendi.

Ayrıca, Artvin doğalgaz boru hattı Faz-1 ve Faz-2 yapım işleri için sırasıyla 12 Ocak ve 18 Ocak 2017'de açık ihale usulüyle ihaleye çıkılacak.

Hattın ilk fazı, yaklaşık 78 bin 85 metre uzunluğunda ve 10 inç çapındaki yüksek basınç doğalgaz çelik boru hattı sisteminden oluşacak.

Söz konusu hattın ikinci fazı için de yaklaşık 32 bin 673 metre uzunluğunda ve 10 inç çapında doğalgaz çelik boru hattı sistemi yapılacak.

Artvin doğalgaz boru hattının her iki fazının yapım süresi, yer tesliminden itibaren 630 gün olarak belirlendi.

Öte yandan, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapılacak doğalgaz boru hattı yapımı için de 10 Ocak 2017'de ihaleye çıkılacak.

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