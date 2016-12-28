28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu

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Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde görev yapan imam, yerli paylaşım sitesi kurdu.
Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu

www.enfal46.com isimli sitenin, facebook ve twitter'a alternatif olacağını söyleyen imam Hasan Tekin, halen kullanımda olan sosyal paylaşım sitelerinin yabancılara hizmet ettiğini ve istihbarat topladığını ileri sürdü.

Sitenin isminde Enfal suresinin 46’ncı ayetinden esinlenildiğini dile getiren Tekin, ayetin Türkçe anlamının da sitenin giriş sayfasına konulduğunu ifade etti. Mevcut siteleri Türk ve İslam karşıtı ülkelere istihbarat toplamakla suçlayan Antalyalı imam Hasan Tekin, Müslümanların da bu sitelere dahil olduğunu, ancak şimdi farklı bir alternatifleri bulunduğunu belirtti. Uzun zamandır aklında olan projesini daha önce hayata geçirmek için bir kaç defa teşebbüs ettiğini ancak yazılım konusunda sıkıntı çektiğini söyleyen Tekin, tutmayacağı endişesiyle de bilgisayarcıların bu konuya uzun süre sıcak bakmadıklarından yakındı.

Uzun uğraşlar sonunda yazılımı alıp siteyi faaliyete geçiren ve herkesi siteye üye olmaya davet eden Hasan Tekin, sitenin tamamen yerli ve milli olduğunu ve ülkenin gündemini belirleyeceğini iddia etti. Tekin “Bizim bu sitemiz Allah’ın izniyle birlik beraberliği ve kardeşliği anlatan bir sosyal medya olacak. Bu site büyüyen Türkiye'yi küçültmek isteyen iç ve dış düşmanlara karşı inanılmaz mücadele verecektir. İslam adına, Türkiye'miz adına insanlarımızı yönlendirecek tek ve ilk site olacaktır” diye konuştu.

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