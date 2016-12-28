28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
  • “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:21Öğle 13:13İkindi 15:30Akşam 17:51Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 77.246 0.71
  • Altın: 129,816 0.66
  • Dolar: 3,5475 0.70
  • Euro: 3,6877 0.10

Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda

»
Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir araya geldiklerini söyledi.

Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, Sağlam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti.

Sağlam ile 2-3 gün içerisinde bir kez daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.

Sağlam, 2005-2007 yılları arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tümer Metin gidiyor, Gullit geliyor!Tümer Metin gidiyor, Gullit geliyor!Lig Tv’nin efsane programı Maraton’da kan değişikliğine gidileceği öğrenildi.
3. Lig ekibi Kayseri'yi devirdi!3. Lig ekibi Kayseri'yi devirdi!Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u konuk etti.
Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolundaErtuğrul Sağlam Kayserispor yolundaSpor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Rus yetkililer dopingi kabul ettiRus yetkililer dopingi kabul ettiRus yetkililer 2011-2015 yılları arasında binden fazla Rus sporcuya doping verildiğini kabul etti.
Quaresma'nın yeni maaşı belli oldu!Quaresma'nın yeni maaşı belli oldu!Quaresma, siyah-beyazlı takımda geçireceği 3 yıl için 6 milyon Euro alacak.
Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki yağdı!FETÖ'cü Hakan Şükür, sosyal medyadan Galatasaray'ın yeni "retro forma" kampanyasına destek verdi, sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
  • Beşiktaşlıların Orman'a Lens isyanı28 Aralık 2016 Çarşamba 10:54
  • Galatasaray gözünü Başakşehir'in tecrübeli ismine çevirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 09:53
  • PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza28 Aralık 2016 Çarşamba 08:28
  • Sivas 3 attı 3 aldı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:27
  • İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın bonservis bedelini açıkladı28 Aralık 2016 Çarşamba 08:27
  • Ahmet Nur Çebi'den Samuel Eto'o açıklaması28 Aralık 2016 Çarşamba 08:26
  • Sneijder sorun yaşadığı teknik adamı açıkladı!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:26
  • Gaziantepspor kafilesi kaza geçirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 08:24
  • Şenol Güneş: İkinci yarı daha iyi bir Beşiktaş olacak28 Aralık 2016 Çarşamba 08:23
  • Beşiktaş turladı!27 Aralık 2016 Salı 22:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri