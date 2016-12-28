Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekile tokat gibi cevap!

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Akın Üstündağ "Bu Anayasa değişikliği hainliktir. Hainlik yapıyorsunuz" dedi.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise CHP milletvekilinin sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bozdağ "Anayasa yapmak milletin verdiği,yetkiyi kullanmaktır, görevi yerine getirmektir. Milletin emrine uymaktır. Eğer parlamentonun Anayasa yapma veya Anayasayı değiştirme yetkisini kullanmasını hainlik olarak görürseniz o zaman darbecilere sadece Anayasa yapma yolunu açarsınız. Bu fevkalade yanlıştır. Bakın kaç gündür tartışılıyor: ‘Anayasayı değiştiremezsiniz,Anayasa yapamazsınız’ Anayasayı değiştirebilir bu parlamento, yeni anayasa yapabilir bu parlamento buna ehildir.



KABUL EDİLEMEZ



Bu parlamentoyu yeni Anayasa yapmaya ehil görmeyenler veya Anayasa’da değişiklik yapmaya ehil görmeyenler demokrasiyi hazmedememiş olanlardır. Eğer biz de demokrasiyi hazmetmiş olursak burada Anayasayı değiştirmeye hainlik diyemeyiz. Demokrat birisi bunu söyleyemez. Siz bunu söyleyemezsiniz. Demokrasiye inanan birisi parlamento Anayasa’nın verdiği yetkiler çerçevesinde vazifesini yapıyor, bir milletvekili çıkıyor buna ihanet diyor. Kabul edilebilir bir şey mi? Demokrat birinin söyleyeceği bir şey mi?



KİM YAPACAK ANAYASAYI



Kim yapacak Anayasa’yı o zaman, kim değiştirecek Anayasa’yı. O zaman ne olacak, böyle bir şey olur mu? Bu parlamento değiştirecektir. Bu Parlamento her şeyi yapmaya ehildir. Bunu açıkça ifade ediyorum. Bu düzenleme demokrasiyi güçlendiriyor, hukuk devletini güçlendiriyor, kuvvetler ayrılığını tahkim ediyor, yasama yürütmeyi birbirine karşı daha güçlü, birbirinden daha bağımsız hareket edecek hale getiriyor, kuvvetler birliğini değil, kuvvetler ayrılığını tahkim ediyor." dedi.