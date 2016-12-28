Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi. Grupta son sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, bu sonuçla ilk puanlarını alarak üst tur için umutlarını sürdürdü. Kayserispor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
36. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde Sinan Turan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Selçuk Baştürk kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
47. dakikada Darıca Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ahamada'nın çeldiği topu, Darıca Gençlerbirliği'nden Cafercan Aksu kafayla filelerle buluşturdu: 2-0
75. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Murat Duruer'in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1
KAYSERİSPOR 2 YEDEKLE SAHAYA ÇIKTI
Kayserispor, Kocaeli deplasmanında sahaya sadece iki yedekle çıktı. Birçok oyuncusunu bu maça getirmeyen Süper Lig temsilcisinin yedek kulübesinde kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile altyapı futbolcusu Kerim Can Güzeldal yer aldı.
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3. Lig ekibi Kayseri'yi devirdi!
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi. Grupta son sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, bu sonuçla ilk puanlarını alarak üst tur için umutlarını sürdürdü. Kayserispor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
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