Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulunun değerlendirmesi sonrası Abdullah Zeydan ile aynı koğuşta kalma talebi kabul edildi.
28 Aralık 2016 Çarşamba29 R.Evvel 1438
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Demirtaş'ın o talebi kabul edildi!
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